Выставка об архитектурном облике Семенцов эпохи модерна открывается в музее «Разночинный Петербург»

Стиль «модерн» пришел в отечественное искусство из Европы и утвердился в России на рубеже XIX-XX веков, приобретя особую популярность в Петербурге. Мастера эпохи модерна уделяли особое внимание эстетической организации повседневной жизни человека, пропагандируя идею «красивой жизни в красивом доме». Дома, спроектированные с применением новых технологий и конструкций, сочетали в себе декоративность и удобство, были комфортны для жизни рядовых горожан.

В это время началось активное сотрудничество художников и дизайнеров с промышленными предприятиями, занимавшимися производством предметов быта. Модерн стал демократичным направлением, его стилистические особенности нашли отражение в самых простых вещах для повседневного обихода. Многие из этих предметов до сих пор бережно хранятся в петербургских домах.

В рамках выставки особое внимание уделят образу дома эпохи модерна. Его отдельные элементы будут воссозданы с помощью объемных инсталляций, а тему архитектурного облика Семенцов проиллюстрируют чертежи доходных домов района. «Интерес модерна к предметам быта позволит сделать акцент на эстетике городской повседневности конца XIX—начала XX века: среди экспонатов будут представлены образцы книжной графики и декоративно-прикладного искусства, столовые приборы и стекло, товарная упаковка и аксессуары», — говорят в музее.

Выставка «Модерн в Семенцах» откроется 6 августа в музее «Разночинный Петербург» в Большом Казачьем переулке, 7. Время работы: вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00, среда — с 12:00 до 20:00.