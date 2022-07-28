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Искусство

Выставка шелкографии художников-студентов «Антон тут рядом» открывается в рамках проекта «#ИзПрофессорскойКвартиры» от KGallery

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Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Выставка-продажа «Позже раньше уже» работ одиннадцати художников-студентов фонда «Антон тут рядом» пройдет в графическом кабинете проекта «#ИзПрофессорскойКвартиры» от KGallery. Все работы, представленные в рамках выставочного проекта, выполнены в технике шелкографии.

KGallery

О выставке-продаже «Позже раньше уже»:

Что значит быть художником? В XIX веке это значило иметь академическое образование, позже, в XX веке — это означало иметь свой манифест. Сейчас быть художником значит тонко чувствовать происходящее вокруг и воплощать это в жизнь посредством любого из видов искусств.  

Яркий стиль и индивидуальность каждого из студентов фонда в разных формах — открытки, керамика, текстиль — стали визитной карточкой «Антон тут рядом», а уже в августе вы сможете посмотреть и их работы, выполненные в технике шелкографии на нашей выставке-продаже.

Покупая шелкографский оттиск, вы становитесь обладателем не обычного цифрового принта, а оригинального произведения искусства, напечатанного ограниченным тиражом в 10 экземпляров и подписанного автором. Тем самым вы поддерживаете благотворительный фонд «Антон тут рядом» и каждого из художников лично.

Выставка-продажа работ студентов фонда «Антон тут рядом» пройдет в графическом кабинете проекта «#ИзПрофессорскойКвартиры» от KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 с 4 августа по 4 сентября 2022 года. Вход свободный.

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