KGallery

О выставке-продаже «Позже раньше уже»:

Что значит быть художником? В XIX веке это значило иметь академическое образование, позже, в XX веке — это означало иметь свой манифест. Сейчас быть художником значит тонко чувствовать происходящее вокруг и воплощать это в жизнь посредством любого из видов искусств.

Яркий стиль и индивидуальность каждого из студентов фонда в разных формах — открытки, керамика, текстиль — стали визитной карточкой «Антон тут рядом», а уже в августе вы сможете посмотреть и их работы, выполненные в технике шелкографии на нашей выставке-продаже.

Покупая шелкографский оттиск, вы становитесь обладателем не обычного цифрового принта, а оригинального произведения искусства, напечатанного ограниченным тиражом в 10 экземпляров и подписанного автором. Тем самым вы поддерживаете благотворительный фонд «Антон тут рядом» и каждого из художников лично.