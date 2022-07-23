В Италии экоактивисты приклеили себя к полотну Боттичелли «Весна»

По данным агентства ANSA, участники акции приклеили ладони к защитному стеклу, за которым находится шедевр эпохи Возрождения. Кроме того, активисты показали плакат с надписью «Последнее поколение, никакого газа, никакого угля». Они решили провести экологическую акцию в музее из-за того, что во время туристического сезона в галерее много посетителей. Также с помощью искусства протестующие хотели «подать сигнал тревоги».

Как отметили активисты, картина в результате акции не пострадала: она находится под защитным стеклом. Более того, протестующие заранее консультировались с реставраторами и выбрали клей, не оставляющий следов.