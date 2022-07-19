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Искусство

«Навсегда»: посмотрите на новую работу Владимира Абиха в «Севкабель Порту»

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В «Севкабель Порту» появилась новая работа художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимира Абиха. «Навсегда» продолжает серию уличных работ художника, в основе которой лежит антиква — шрифт с засечками, берущий начало на заре книгопечатания в эпоху Возрождения.

"Севкабель Порт"
"Севкабель Порт"
"Севкабель Порт"
"Севкабель Порт"
"Севкабель Порт"

Новая работа Абиха расположилась возле галереи «Бинго» в «Севкабель Порту». Сквозная тема серии антикв авторства художника, частью которой стала надпись «Навсегда», — переосмысление времени. «Антиквы, дающие сегодня жизнь тексту Абиха, воплощают собой своеобразную визуальность классицизма — большинство трактатов XV-XIX веков были напечатаны именно этой группой шрифтов. Проект предлагает зрителю совместно исследовать категории временности и постоянства в условиях стремительно меняющейся повседневности», — говорят о серии в галерее.

Здание, на фасад которого нанесена работа, вскоре будет снесено — так Абих проводит линию между «Севкабель Портом» и городом Черноисточинском, где в 2020 году такой же текст появился на другом здании, подготовленном под снос. «"Навсегда" — категория, подразумевающая вечное, априори несбыточное постоянство в условиях стремительно меняющейся повседневности», — резюмируют кураторы «Бинго».

Владимир Абих

Работа Владимира Абиха «Навсегда», Черноисточинск, 2020 год

Владимир Абих

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Владимир Абих

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