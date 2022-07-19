«Навсегда»: посмотрите на новую работу Владимира Абиха в «Севкабель Порту»

Новая работа Абиха расположилась возле галереи «Бинго» в «Севкабель Порту». Сквозная тема серии антикв авторства художника, частью которой стала надпись «Навсегда», — переосмысление времени. «Антиквы, дающие сегодня жизнь тексту Абиха, воплощают собой своеобразную визуальность классицизма — большинство трактатов XV-XIX веков были напечатаны именно этой группой шрифтов. Проект предлагает зрителю совместно исследовать категории временности и постоянства в условиях стремительно меняющейся повседневности», — говорят о серии в галерее.

Здание, на фасад которого нанесена работа, вскоре будет снесено — так Абих проводит линию между «Севкабель Портом» и городом Черноисточинском, где в 2020 году такой же текст появился на другом здании, подготовленном под снос. «"Навсегда" — категория, подразумевающая вечное, априори несбыточное постоянство в условиях стремительно меняющейся повседневности», — резюмируют кураторы «Бинго».