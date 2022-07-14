Ученые случайно нашли новый автопортрет Ван Гога под более поздней работой художника

Найти неизвестную работу художника удалось при помощи рентгена: холст проходил экспертизу в рамках подготовки к летней выставке французского импрессионизма. Обнаружить автопортрет получилось из-за разницы в плотности красок, использованных Ван Гогом.

Эксперты распознали на безымянной работе знаменитую шляпу, шейный платок и левую сторону лица художника. Этот автопортрет оказался одной из шести экспериментальных работ Ван Гога, пять из которых были написаны на обратной стороне более старых полотен.

Сейчас реставраторы решают, как разделить два изображения без вреда для картин. Задача осложняется тем, что автопортрет провел под слоями клея и картона более 130 лет. Старший хранитель картин Шотландской национальной галереи признается, что находка стала «невероятным открытием»: «Для нас это еще один маленький самородок, который поможет нам приблизиться к невероятному художнику».

Найденный автопортрет покажут посетителям выставки в Королевской академии уже в этом месяце. Для этого сделают специально сконструированный лайтбокс.