В NameGallery на Большой Конюшенной открылась групповая выставка «Маме не говори». Воспоминания о детстве, отображенные в своих работах, представили художники Петр Белый, Лиза Бобкова, Саша Браулов, Маша Данцис, Максим Има и Миша Маркер.
В рамках проекта «Маме не говори» выставочное пространство NameGallery стало детской площадкой, где встречаются уже взрослые художники, чтобы еще раз пережить то время. Абстрактные женские фигуры в апокалиптических пейзажах монотипий на холстах Петра Белого — это воспоминания о его детских походах в баню. Наивная вышивка Саши Браулова возвращает в беззаботные моменты — к встречам с друзьями во дворе, летним синим волнам, катанию на санках и лыжах по хрустящему зимнему снегу.
Работа «Не с кем играть — играю со стеной» Максима Имы напоминает о детском одиночестве, когда есть только мяч и ты. «Этот процесс «игры со стеной», по сути, положит начало его деятельности как художника-граффитиста», — говорят кураторы. Инсталляция Лизы Бобковой по-детски спрашивает — искренне и в лоб — о том, какими игрушками мы играем в нашу взрослость. Маша Данцис показывает взрослость глазами ребенка, а холсты Миши Маркера своими фразами и образами напоминают об ощущении беспомощности.
Максим Има
Куратор выставки «Маме не говори» — о детстве:
Мир детства состоит из манной каши на завтрак, запаха маминого парфюма, растянутых на пятках рыжих колготок в рубчик, ранних зимних подъемов. Мир детства состоит из мечтаний — о мире большом, взрослом, где ты уже сам вправе решать, что хорошо, а что — плохо. Там можно не надевать шапку зимой, вставать из-за стола, когда хочется, а не только когда доел ненавистные щи; там ты, который все уже понял, потому что вырос.
Когда ты маленький, твой мир еще не успел стать сложным и запутанным. Ты часто не понимаешь, почему взрослые молчат тогда, когда надо кричать, и кричат, когда лучше бы помолчали. В табуированном пространстве детства прячется надрыв, который через каждое пережитое непонимание становится чуточку сильнее.
Ребенок начинает подозревать неладное примерно в тот момент, когда та самая желанная игра на пиратском диске при установке выдает ошибку. Когда в школе друг больше не берет тебя за руку. Когда на День всех влюбленных не дарят валентинку. Когда песочное колечко уже не кажется таким вкусным, а любимые кроссовки со светящейся подошвой — такими крутыми. Часто хочется оглянуться назад и поймать момент, когда впервые ты почувствовал себя немножко сломленным. Может, следующий раз обойдется без содранных коленок? Может, я правда плохо смотрел под ноги?
Групповая выставка «Маме не говори» будет открыта в NameGallery на Большой Конюшенной улице, 2 до 22 июля 2022 года.
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