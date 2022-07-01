Злата Павловская

Куратор выставки «Маме не говори» — о детстве:

Мир детства состоит из манной каши на завтрак, запаха маминого парфюма, растянутых на пятках рыжих колготок в рубчик, ранних зимних подъемов. Мир детства состоит из мечтаний — о мире большом, взрослом, где ты уже сам вправе решать, что хорошо, а что — плохо. Там можно не надевать шапку зимой, вставать из-за стола, когда хочется, а не только когда доел ненавистные щи; там ты, который все уже понял, потому что вырос.

Когда ты маленький, твой мир еще не успел стать сложным и запутанным. Ты часто не понимаешь, почему взрослые молчат тогда, когда надо кричать, и кричат, когда лучше бы помолчали. В табуированном пространстве детства прячется надрыв, который через каждое пережитое непонимание становится чуточку сильнее.

Ребенок начинает подозревать неладное примерно в тот момент, когда та самая желанная игра на пиратском диске при установке выдает ошибку. Когда в школе друг больше не берет тебя за руку. Когда на День всех влюбленных не дарят валентинку. Когда песочное колечко уже не кажется таким вкусным, а любимые кроссовки со светящейся подошвой — такими крутыми. Часто хочется оглянуться назад и поймать момент, когда впервые ты почувствовал себя немножко сломленным. Может, следующий раз обойдется без содранных коленок? Может, я правда плохо смотрел под ноги?