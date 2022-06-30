«Иконостас» из работ Гогена, Матисс на лестнице и комната для Пикассо: Как устроена главная выставка 2022 года «Выбор Сергея Щукина» в Эрмитаже?

Читая сухие пресс-релизные факты, что в Манеж Малого Эрмитажа перевезли 150 картин из коллекции Сергея Щукина (из Главного штаба и ГМИИ им. Пушкина), сразу представляешь масштабы, граничащие с мегаломанией. В реальности выставка-блокбастер умещается на примерно 1 000 квадратах, что, конечно, не так много и способствует вдумчивому изучению вместо километровых забегов по многочисленным залам.

Компактная и немного скученная развеска не про экономию музейных площадей, а умышленный кураторский прием. Экспозиция имитирует устройство особняка Сергея Щукина на Знаменке. В таком (почти) виде на тот момент ошеломительные и непривычные работы Матисса, Гогена и Пикассо наблюдали их современники в Москве начала ХХ века — Щукин примерно с 1907-1908 годов стал допускать зрителей к осмотру своей коллекции. Правда, изначально нужно было записываться заранее по телефону и лишь на один день — воскресенье. Далее правила стали свободнее.