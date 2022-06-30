В Музее Фаберже открылась выставка произведений современных уральских камнерезов «Русский эпос в камне»

В Музее Фаберже открылась выставка «Русский эпос в камне». В экспозицию вошли работы современных уральских камнерезов, в которых отражены сюжеты русской историей и предания, воплощенные в былинах и сказках.
Добрыня Никитич и Змей Горыныч, 2010
Камнерезный дом Алексея Антонова
Автор модели: Тимофей Паус
Камнерезы: Фарис Хайрланамов, Олег Кошелев
Ювелир: Павел Ветров
Фонд семьи Шмотьевых
Илья Муромец и Соловей-разбойник, 2012
Камнерезный дом Алексея Антонова
Автор модели: Тимофей Паус
Камнерезы: Евгений Васьков, Сергей Черкасов
Ювелиры: Анастасия Меркурьева, Павел Ветров
Фонд семьи Шмотьевых
В экспозицию включены произведения мастеров двух крупнейших предприятий Екатеринбурга, работающих над созданием художественных произведений из цветного камня — «Камнерезного дома Алексея Антонова», выполненные в период 2010-2014-х годов, и студии камнерезного искусства «Святогор», датированные 2012-2020-и годами. Большая часть представленных на выставке произведений создана в технике объемной мозаики. Этот способ исполнения камнерезных произведений заключается в создании фигур и многофигурных композиций из отдельных фрагментов. Каждая деталь выполнена из тщательно подобранного по цвету и рисунку камня, между собой детали аккуратно подогнаны.
Работы современных мастеров, представленные на выставке — часть коллекции Фонда семьи Шмотьевых. Как отмечают в Музее Фаберже, на сегодняшний день фонд располагает «крупнейшим собранием современного уральского камнерезного искусства, которое доступно широкой публике».
Саночки, 2015
Студия камнерезного искусства «Святогор»
Авторы модели: Иван Голубев, Владислав Ожегов
Камнерезы: Иван Голубев, Алексей Зефиров
Шлифовщик: Альберт Клевакин
Фонд семьи Шмотьевых
Царевна Лебедь, 2012
Студия камнерезного искусства «Святогор»
Автор модели: Григорий Пономарев
Камнерезы: Григорий Пономарев, Станислав Ширяев
Шлифовщики: Алексей Атемасов, Константин Котков
Ювелир: Виктор Соболев
Фонд семьи Шмотьевых
Интерес основателя коллекции Сергея Шмотьева к героям русской истории, фольклорным образам, персонажам классической литературы и музыки нашел свое отражение в выборе сюжетов для скульптур. Семейная коллекция началась с кабинетной скульптуры из бронзы и художественного чугуна второй половины XIX века. Для композиций из цветного камня был выбран тот же размер, существенно превосходящий традиционный формат фигур из каменной объемной мозаики.
Сюжеты, вдохновляющие сегодня мастеров-камнерезов, также связаны с русской историей и преданиями, воплощенными в былинах и сказках. Герои камнерезных композиций — русские князья и богатыри, персонажи сказок и народные типы. Собранные вместе, они рассказывают о традиционной русской культуре и ее простых и вечных ценностях: добре и красоте, мужестве и любви.
«Выставка "Русский эпос в камне" показывает, как художники-камнерезы переосмысливают сюжеты и героев русской истории и фольклора, а также демонстрирует преемственность многовековой традиции и развитие отдельных художественных приемов камнерезного искусства», — отметила куратор выставки, заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина.
Выставка «Русский эпос в камне» пройдет в Музее Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21 с 29 июня по 29 сентября 2022 года. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:45. Подробности и билеты можно найти по ссылке.
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