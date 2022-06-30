В Музее Фаберже открылась выставка произведений современных уральских камнерезов «Русский эпос в камне»

Интерес основателя коллекции Сергея Шмотьева к героям русской истории, фольклорным образам, персонажам классической литературы и музыки нашел свое отражение в выборе сюжетов для скульптур. Семейная коллекция началась с кабинетной скульптуры из бронзы и художественного чугуна второй половины XIX века. Для композиций из цветного камня был выбран тот же размер, существенно превосходящий традиционный формат фигур из каменной объемной мозаики.

Сюжеты, вдохновляющие сегодня мастеров-камнерезов, также связаны с русской историей и преданиями, воплощенными в былинах и сказках. Герои камнерезных композиций — русские князья и богатыри, персонажи сказок и народные типы. Собранные вместе, они рассказывают о традиционной русской культуре и ее простых и вечных ценностях: добре и красоте, мужестве и любви.

«Выставка "Русский эпос в камне" показывает, как художники-камнерезы переосмысливают сюжеты и героев русской истории и фольклора, а также демонстрирует преемственность многовековой традиции и развитие отдельных художественных приемов камнерезного искусства», — отметила куратор выставки, заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина.

Выставка «Русский эпос в камне» пройдет в Музее Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21 с 29 июня по 29 сентября 2022 года. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:45. Подробности и билеты можно найти по ссылке.