Работы Тимура Новикова, Сергея Бугаева-Африки, Виктора Цоя и других художников покажут в Мраморном дворе

В Мраморном дворце открывается выставка «Современное российское искусство — языком анимации». В экспозиции представлены работы Тимура Новикова, Сергея Бугаева-Африки, Бориса Казакова и других художников — даже лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Евгений Семенов. Live and dead. 2011. Холст, акрил. Собрание автора.
На первый взгляд кажется, что название выставки отсылает к творчеству художников-мультипликаторов. Однако речь не о мультфильмах, а о самом языке анимации, который теперь часто замещает язык традиционного фигуративного искусства. «Язык анимации — не диалект профессиональной корпорации, но основное визуальное средство общения современности. Он действует в компьютерных интерфейсах, в сфере общественного транспорта, занимает пространство в «большом» кино», — говорят в Русском музее.
В выставку включены три независимых проекта: «Механикус», «Аниматоры» и «Человек-схема». «Механикус» связан с традицией механических кукол-автоматов, имитирующих человека или животных. «Аниматоры» также вначале обращаются к историческому прототипу — творчеству «Новых художников» 1980-х годов, которые изъяснялись на языке анимации, прокладывая пути поколению миллениалов. Далее действие этого языка представлено в трех направлениях: искусстве абстрактных форм, искусстве о реальности в ее социальном и экологическом измерениях, искусстве фэнтези и космизма.
Виктор Григорьев. Механика перекрестного опыления. 2012. Кинетический арт-объект. Дерево, металл, пластик, фарфор. Собрание автора.
О «Человеке-схеме» на выставке «Современное российское искусство — языком анимации»:
Мотив «человека-схемы», зародившийся в искусстве авангарда, в настоящее время превратился в эффектный и эффективный способ разговора о современном человеке и его месте в мире (антропологический сдвиг, искусственный интеллект, опасности стандартизации и унификации). В экспозиции мотив этот представлен двумя группами работ. Авторы одних оперируют устойчивыми информационными пиктограммами с фигурами как своего рода реди-мейдами, авторы других создают собственных персонажей, используя близкие принципы формообразования. Таким образом художники реагируют на изменение окружающей культурной среды, которая опутана сегодня сетями визуальной коммуникации, переполнена символами и знаками.
Тимур Новиков. Альпинист и камнепад. 1988. Ткань, акрил. Собрание Марии Новиковой.
В проекте участвуют произведения Игоря Шелковского, Тимура Новикова, Олега Котельникова, Инала Савченкова, Сергея Бугаева (Африки), Андрея Крисанова, Андрея Медведева, Вадима Овчинникова, Виктора Цоя, Бориса Казакова, Евгения Кондратьева (Дебила), Ивана Сотникова, Леры Нибиру, Максима Свищева, Андрея Суздалева, Аси Маракулиной, Марины Алексеевой, Владимира Раннева, Ольги Чернышевой, Ивана Тузова, Виктора Григорьева, Михаила Карасика, Андрея Люблинского, Евгения Семенова, Платона Петрова, Андрея Бартенева, Антонины Фатхуллиной.
Выставка «Современное российское искусство — языком анимации» пройдет в Мраморном дворце Русского музея с 1 июля по 29 августа 2022 года.
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