Работы Тимура Новикова, Сергея Бугаева-Африки, Виктора Цоя и других художников покажут в Мраморном дворе

На первый взгляд кажется, что название выставки отсылает к творчеству художников-мультипликаторов. Однако речь не о мультфильмах, а о самом языке анимации, который теперь часто замещает язык традиционного фигуративного искусства. «Язык анимации — не диалект профессиональной корпорации, но основное визуальное средство общения современности. Он действует в компьютерных интерфейсах, в сфере общественного транспорта, занимает пространство в «большом» кино», — говорят в Русском музее.

В выставку включены три независимых проекта: «Механикус», «Аниматоры» и «Человек-схема». «Механикус» связан с традицией механических кукол-автоматов, имитирующих человека или животных. «Аниматоры» также вначале обращаются к историческому прототипу — творчеству «Новых художников» 1980-х годов, которые изъяснялись на языке анимации, прокладывая пути поколению миллениалов. Далее действие этого языка представлено в трех направлениях: искусстве абстрактных форм, искусстве о реальности в ее социальном и экологическом измерениях, искусстве фэнтези и космизма.