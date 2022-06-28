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Искусство

Постгуманистический мир и новые сущности: выставка Константина фон Рибена открывается в Yaba Box Gallery

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В Yaba Box Gallery в «Севкабель Порту» открывается персональная выставка художника и скульптора Константина фон Рибена «Клеточная делегация». Перед зрителями предстанет тотальная инсталляция в брутальных залах бывшего заводского цеха.

Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery

Выставка «Клеточная делегация» — это новый проект Константина фон Рибена, тотальная инсталляция в брутальных залах бывшего заводского цеха, проникнутых мечтой об андеграундной культуре Нью-Йорка 80-х годов. В рамках проекта петербургский художник и скульптор работает с темой воображаемого постгуманистического мира, где современный ландшафт и артефакты, хранящие память о бытовании человека, населяются новыми сущностями.

Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery
Yaba Box Gallery

О выставке Константина фон Рибена «Клеточная делегация»:

Клеточная делегация — представительство другого мира — не прошлого и не будущего, а пространства с иным представлением о времени, — обустраивается в индустриальном пространстве далекого ХХ века. Клетки хранят память, при этом непрерывно обновляясь: память, историю (человека, семьи, всего живого), которая постоянно придумывает себя заново.

В проекте воспоминания, личный миф и история семьи художника переплетается с фантазией о параллельном мире, где память и знание хранят колонии сущностей, действующих по неведомой нам логике. Это мир, где обломки нашей идеологии — всего лишь неразличимый ландшафт, заселенный органическими колониями сущностей, — мире, где все могло бы быть по-другому...

Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» кураторами Yaba Box Gallery

Выставка Константина фон Рибена «Клеточная делегация» пройдет в Yaba Box Gallery на Кожевенной линии, 34 («Севкабель Порт»/«Исткабель» со 2 по 31 июля 2022 года. Вернисаж состоится 1 июля в 19:00. Режим работы выставки — пятница, суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00. Билеты обойдутся в 300 рублей, найти их можно по ссылке.

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