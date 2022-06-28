Yaba Box Gallery

О выставке Константина фон Рибена «Клеточная делегация»:

Клеточная делегация — представительство другого мира — не прошлого и не будущего, а пространства с иным представлением о времени, — обустраивается в индустриальном пространстве далекого ХХ века. Клетки хранят память, при этом непрерывно обновляясь: память, историю (человека, семьи, всего живого), которая постоянно придумывает себя заново.

В проекте воспоминания, личный миф и история семьи художника переплетается с фантазией о параллельном мире, где память и знание хранят колонии сущностей, действующих по неведомой нам логике. Это мир, где обломки нашей идеологии — всего лишь неразличимый ландшафт, заселенный органическими колониями сущностей, — мире, где все могло бы быть по-другому...