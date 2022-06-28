В Yaba Box Gallery в «Севкабель Порту» открывается персональная выставка художника и скульптора Константина фон Рибена «Клеточная делегация». Перед зрителями предстанет тотальная инсталляция в брутальных залах бывшего заводского цеха.
Выставка «Клеточная делегация» — это новый проект Константина фон Рибена, тотальная инсталляция в брутальных залах бывшего заводского цеха, проникнутых мечтой об андеграундной культуре Нью-Йорка 80-х годов. В рамках проекта петербургский художник и скульптор работает с темой воображаемого постгуманистического мира, где современный ландшафт и артефакты, хранящие память о бытовании человека, населяются новыми сущностями.
О выставке Константина фон Рибена «Клеточная делегация»:
Клеточная делегация — представительство другого мира — не прошлого и не будущего, а пространства с иным представлением о времени, — обустраивается в индустриальном пространстве далекого ХХ века. Клетки хранят память, при этом непрерывно обновляясь: память, историю (человека, семьи, всего живого), которая постоянно придумывает себя заново.
В проекте воспоминания, личный миф и история семьи художника переплетается с фантазией о параллельном мире, где память и знание хранят колонии сущностей, действующих по неведомой нам логике. Это мир, где обломки нашей идеологии — всего лишь неразличимый ландшафт, заселенный органическими колониями сущностей, — мире, где все могло бы быть по-другому...
Выставка Константина фон Рибена «Клеточная делегация» пройдет в Yaba Box Gallery на Кожевенной линии, 34 («Севкабель Порт»/«Исткабель» со 2 по 31 июля 2022 года. Вернисаж состоится 1 июля в 19:00. Режим работы выставки — пятница, суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00. Билеты обойдутся в 300 рублей, найти их можно по ссылке.
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