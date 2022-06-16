Выставка-посвящение художникам Ленинградского андеграунда «Музей Сергея Курехина#» открывается в отделе Маяковки на Невском

Анастасия Курехина

Художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина, специально для «Собака.ru»:

«Поп-механика» — это был клуб друзей, в котором всегда царила особая атмосфера. Сергей привлекал самых интересных музыкантов, художников, перфомансистов того времени и всем давал абсолютную творческую свободу. Можно сказать, что все перфомансы были одновременно и комичными, и трагичными, при этом в каждом случае их музыкальная часть в отрыве от визуальной была законченным художественным произведением.

Этой выставкой мы хотим напомнить о той самой атмосфере через работы его друзей и через ряд концертов, которые планируем провести на Невском, 20 в течение работы выставки.