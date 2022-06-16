18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Выставка-посвящение художникам Ленинградского андеграунда «Музей Сергея Курехина#» открывается в отделе Маяковки на Невском

Поделиться:

Центр современного искусства имени Сергея Курехина открывает выставку-посвящение художникам Ленинградского андеграунда конца XX века — друзьям и единомышленникам композитора и создателя «Популярной Механики». Экспозиция приурочена ко Дню рождения Курехина, которому в этом году могло бы исполниться 68 лет.

Все фотографии предоставлены «Собака.ru» Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» Центром современного искусства имени Сергея Курехина

Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина, выставка «Музей Сергея Курехина#» приурочена ко Дню рождения композитора — 16 июня 2022 года ему могло бы исполниться 68 лет. В экспозиции, которая разместилась в отделе «Невский ART» на Невском проспекте, 20, представлены более 10 работ художников Ленинградского андеграунда конца XX века — друзей и единомышленников Курехина Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Ивана Сотникова, Олега Котельникова, Инала Савченкова, Марата Муракаева и Григория Стрельникова.

Анастасия Курехина

Художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина, специально для «Собака.ru»:

«Поп-механика» — это был клуб друзей, в котором всегда царила особая атмосфера. Сергей привлекал самых интересных музыкантов, художников, перфомансистов того времени и всем давал абсолютную творческую свободу. Можно сказать, что все перфомансы были одновременно и комичными, и трагичными, при этом в каждом случае их музыкальная часть в отрыве от визуальной была законченным художественным произведением.

Этой выставкой мы хотим напомнить о той самой атмосфере через работы его друзей и через ряд концертов, которые планируем провести на Невском, 20 в течение работы выставки.

Все фотографии предоставлены «Собака.ru» Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» Центром современного искусства имени Сергея Курехина

Кроме того, ко Дню рождения Сергея Курехина Центр передаст в дар отделу литературы по искусству и музыке «Невский ART» каталоги прошедших выставок и премий, а также часть музыкального архива — в том числе виниловую пластинку последнего лимитированного издания «Детского альбома».

Сама выставка будет сопровождаться музыкальной программой, состоящей из нескольких концертов-перформансов от проекта Classic Electric, в котором академические композиторы, электронные музыканты и медиа-художники объединились для поиска нового художественного языка и форм. Участники проекта, композиторы Анжелика Габибова и Евгений Миневский, представят собственный музыкальный оммаж на творчество Сергея Курёхина для электроакустического ансамбля.

Выставка «Музей Сергея Курехина#» пройдет с 17 июня по 17 июля 2022 года в отделе литературы по искусству и музыке «Невский ART» Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского на Невском проспекте, 20.  Вход свободный.

Сергей Курехин

О культуре:

Культура — это не есть что-то устоявшееся, это не набор имен. Это то, что придает жизни смысл. Это когда человек делает бескорыстно, ради чего-то возвышенного, когда у человека появляется ощущение романтизма, когда ему хочется чего-то такого, что он не совсем осознает — вот все это и является культурой. Это потребность человека существовать в каком-то другом пространстве, чем он существует на самом деле. Поэтому человеку без культуры никуда не деться, это его имманентное свойство. А все остальное — только повод, чтобы жить внутри культуры. И деньги зарабатывают только для того, чтобы жить внутри культуры.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: