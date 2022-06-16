Выставка-посвящение художникам Ленинградского андеграунда «Музей Сергея Курехина#» открывается в отделе Маяковки на Невском

Центр современного искусства имени Сергея Курехина открывает выставку-посвящение художникам Ленинградского андеграунда конца XX века — друзьям и единомышленникам композитора и создателя «Популярной Механики». Экспозиция приурочена ко Дню рождения Курехина, которому в этом году могло бы исполниться 68 лет.
Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина, выставка «Музей Сергея Курехина#» приурочена ко Дню рождения композитора — 16 июня 2022 года ему могло бы исполниться 68 лет. В экспозиции, которая разместилась в отделе «Невский ART» на Невском проспекте, 20, представлены более 10 работ художников Ленинградского андеграунда конца XX века — друзей и единомышленников Курехина Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Ивана Сотникова, Олега Котельникова, Инала Савченкова, Марата Муракаева и Григория Стрельникова.
Художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина, специально для «Собака.ru»:
«Поп-механика» — это был клуб друзей, в котором всегда царила особая атмосфера. Сергей привлекал самых интересных музыкантов, художников, перфомансистов того времени и всем давал абсолютную творческую свободу. Можно сказать, что все перфомансы были одновременно и комичными, и трагичными, при этом в каждом случае их музыкальная часть в отрыве от визуальной была законченным художественным произведением.
Этой выставкой мы хотим напомнить о той самой атмосфере через работы его друзей и через ряд концертов, которые планируем провести на Невском, 20 в течение работы выставки.
Кроме того, ко Дню рождения Сергея Курехина Центр передаст в дар отделу литературы по искусству и музыке «Невский ART» каталоги прошедших выставок и премий, а также часть музыкального архива — в том числе виниловую пластинку последнего лимитированного издания «Детского альбома».
Сама выставка будет сопровождаться музыкальной программой, состоящей из нескольких концертов-перформансов от проекта Classic Electric, в котором академические композиторы, электронные музыканты и медиа-художники объединились для поиска нового художественного языка и форм. Участники проекта, композиторы Анжелика Габибова и Евгений Миневский, представят собственный музыкальный оммаж на творчество Сергея Курёхина для электроакустического ансамбля.
Выставка «Музей Сергея Курехина#» пройдет с 17 июня по 17 июля 2022 года в отделе литературы по искусству и музыке «Невский ART» Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского на Невском проспекте, 20. Вход свободный.
О культуре:
Культура — это не есть что-то устоявшееся, это не набор имен. Это то, что придает жизни смысл. Это когда человек делает бескорыстно, ради чего-то возвышенного, когда у человека появляется ощущение романтизма, когда ему хочется чего-то такого, что он не совсем осознает — вот все это и является культурой. Это потребность человека существовать в каком-то другом пространстве, чем он существует на самом деле. Поэтому человеку без культуры никуда не деться, это его имманентное свойство. А все остальное — только повод, чтобы жить внутри культуры. И деньги зарабатывают только для того, чтобы жить внутри культуры.
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