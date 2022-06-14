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Проект «Waterfront / Водная Линия» объявил опен-колл для художников на создание арт-объекта. Вот где его разместят

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Художественно-урбанистический проект «Waterfront / Водная Линия» запустил открытый конкурс на проект нового паблик-арт-объекта в Петербурге. Работа, выполненная по эскизу победителя, станет частью комплексного дизайн-проекта набережной реки Смоленки на Васильевском острове.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 25 июня в 23:59 по московскому времени. По окончании будет сформирован лонг-лист, состоящий из максимум 20 авторов — попавшие в список художники будут присылать черновые эскизные решения паблик-арт-объектов и предварительные сметы.На их основе будет сформирован шорт-лист до пяти авторов.

Советом экспертов будет выбран один победитель, производственный бюджет которого составит 2,5 миллиона рублей. Художники, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие победителями, получат вознаграждение за разработку своего предложения концепции арт-проекта в размере 30 тысяч рублей каждый.

Заявку может подать один художник или коллектив авторов, работающие с разными формами художественных практик, проживающие на территории России. Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму на сайте конкурса и загрузить в формате pdf краткую творческую биографию (CV) и портфолио работ, включающее не менее трех примеров реализованных сайт-специфичных проектов участника.

Одна из задач проекта — благоустройство участка на набережной реки Смоленки. Новая набережная на Васильевском острове будет открыта для каждого горожанина. Именно там планируется поставить новый арт-объект. Как говорят организаторы, так они хотят «подарить городу новый паблик-арт, создать индивидуальный образ местности и поддержать современных художников».

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