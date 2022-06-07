Новая выставка в залах корпуса Бенуа приурочена к 165-летию со дня рождения Михаила Врубеля и представляет основные этапу творческого пути художника. Экспозиция объединила более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Москвы и Петербурга.

На выставке представлены все сферы изобразительного искусства, в которых реализовал себя Врубель — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Кроме того, одновременно с признанными шедеврами будут экспонироваться работы, до сих пор малоизвестные широкому зрителю.