В Русском музее открылась первая за 60 лет ретроспективная выставка работ Михаила Врубеля в честь 165-летия со дня рождения художника. В экспозиции представлены произведения, относящиеся к основным этапам творчества Врубеля — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.
Новая выставка в залах корпуса Бенуа приурочена к 165-летию со дня рождения Михаила Врубеля и представляет основные этапу творческого пути художника. Экспозиция объединила более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Москвы и Петербурга.
На выставке представлены все сферы изобразительного искусства, в которых реализовал себя Врубель — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Кроме того, одновременно с признанными шедеврами будут экспонироваться работы, до сих пор малоизвестные широкому зрителю.
О творчестве Врубеля:
Подобно титанам эпохи Возрождения, художник был богато одарен. Его творческие поиски и достижения намного опередили свое время. Высокой духовностью отмечены созданные им портреты современников и пейзажи, произведения, навеянные русской и античной мифологией и классической литературой. Творческое наследие мастера постигла счастливая участь — некогда оказавшее сильное влияние на современников, оно со временем не утратило своей актуальности и неизменно служит высоким образцом и подлинной школой для многих поколений отечественных художников и ценителей искусства. Полотна «Девочка на фоне персидского ковра», «Демон сидящий», «Царевна-Лебедь», иллюстрации к произведениям Михаила Лермонтова, композиции, навеянные поэтическими образами Александра Пушкина («Пророк», «Шестикрылый Серафим») и Иоганна Вольфганга Гете («Фауст») стали неотъемлемой частью отечественной культуры.
Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» будет открыта в корпусе Бенуа Русского музея с 3 июня по 2 августа 2022 года.
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