Концерт новой музыки и показ фильма «Сопричастие»: на Новой сцене пройдет вечер, посвященный диалогу с собой

В первой части вечера состоится премьера музыки трех современных композиторов Александра Маноцкова, Вигдише Фэрхейса, Артемия Хаустова, написанной в соавторстве с режиссером фильма Лилией Тимирзяновой для терменвокса (Петр Термен) и женского голоса (сопрано Елене Гвритишвили). Ведущие темы — диалог внутреннего, интуитивного, и внешнего, физического голоса, одинокого человека и его эха, учение о слушании тишины и геометрии.

Во второй части вечера пройдет показ фильма Тимирзяновой «Сопричастие» и разговор с режиссером после просмотра. По сюжету, дирижер Анна внезапно покидает город и безмолвно живет в одиночестве среди северного леса на берегу моря. Однажды к ней приезжает хористка Аглая в надежде вернуть Анну к ее предназначению, но остается с ней вне времени и границ между явью и сном. Постепенно голос хористки становится внутренним голосом молчащего дирижера.

Фильм выиграл Гра-при итальянского кинофестиваля Asolo Art Film Festival — 39 лет назад данную награду кинофестиваля взял Андрей Тарковский за картину «Андрей Рублев». Также лента участвовала в египетском фестивале El Gouna Film Festival — в одной секции с фильмами Уэса Андерсона, Жака Одиара, Одри Дивана, Франсуа Озона, Киры Коваленко и Владимира Битокова, — польского кинофестиваля Sputnik Russian Film Festival, испанского кинофестиваля BIDEODROMO, российского кинофестиваля «Амурская осень» и Paris International film festival 2022.

Концерт новой музыки и показ фильма «Сопричастие» пройдет 3 июня на Новой сцене Александринского театра, начало в 19:00. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.