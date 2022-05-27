Эрмитаж завершил строительство 7-этажного корпуса в Старой Деревне. Что в нем разместят?

Новый инженерно-лабораторный корпус Эрмитажа построен на Заусадебной улице, 37 в Старой Деревне. Здесь разместятся мастерские по реставрации скульптуры, камня, живописи, часов и прочих предметов искусства. Архитектурную концепцию 7-этажного здания разработал архитектор Рем Колхас — в числе его наиболее крупных проектов музей Гуггенхайм-Эрмитаж в Лас-Вегасе (2002), посольство Нидерландов в Берлине (2003), центральная библиотека Сиэтла (2004) и другие объекты.

Первый контракт стоимостью в 1,9 миллиарда рублей на строительство нового корпуса Государственного Эрмитажа в Старой Деревне был заключен в феврале 2014 года, в июне 2015-го его расторгли в связи с нарушением подрядчиком условий договора. После этого был заключен новый контракт на 1,6 миллиарда рублей — уже на достройку здания. Договор должен был быть исполнен в 2017 году, однако в указанные сроки стройка не была завершена.

Как пишет «Деловой Петербург», исполнение контракта откладывалось в связи с тем, что Эрмитаж неоднократно корректировал техзадание, в том числе в части оборудования для мойки ковров и шпалер — музей попросил поставить ванны, пылесосы и автоматику более высокого уровня.

На сегодняшний день в Старой Деревне возведено уже около десятка корпусов для нужд Государственного Эрмитажа. С основной площадкой реставрационно–хранительского центра музея, которая расположена по другую сторону Сестрорецкой железной дороги, новый корпус планируют соединить надземным переходом. Кроме того, музей также объявил конкурс на строительство здания фондохранилища и библиотеки на Школьной улице. Предполагается, что оно будет насчитывать 13 этажей. Начальная стоимость контракта — почти 2 миллиарда рублей.