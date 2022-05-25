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Искусство

«Как обновляется Эрмитаж»: Дом культуры Льва Лурье проведет авторскую прогулку с Ольгой Кожурой про современное искусство

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В Эрмитаже пройдет авторская прогулка от Дома культуры Льва Лурье. Экскурсию проведет эксклюзивно сотрудник Отдела современного искусства Эрмитажа Ольга Кожура.

Pommy.Anyani / Shutterstock.com

Авторская прогулка будет посвящена пополнению коллекции Эрмитажа. Сотрудник Отдела современного искусства музея Ольга Кожура покажет то, что уже доступно, но еще не известно широкому зрителю.

«Эрмитажные приобретения последних лет – поистине исключительные. Тем более что понять, почему музей приобрел, скажем, полотно Ансельма Кифера или видео-арт Билла Виолы, нельзя (про Кабаковых уж не говорим)», — рассказали представители Дома культуры Льва Лурье.

На авторской прогулке, которую проводят эксклюзивно для Дома культуры Льва Лурье, покажут коллекцию современного искусства. А также расскажут историю здания Главного штаба Эрмитажа: о его министерской судьбе, изменениях XX–XXI веков, необычных архитектурных решениях, которые предложили современные архитекторы. Ведь Эрмитаж обновляется и в этом смысле тоже.

Лекции пройдут 28 мая, 11 и 25 июня в Главном штабе Эрмитажа. Билеты на экскурсию можно приобрести здесь.

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