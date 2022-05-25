«Как обновляется Эрмитаж»: Дом культуры Льва Лурье проведет авторскую прогулку с Ольгой Кожурой про современное искусство

В Эрмитаже пройдет авторская прогулка от Дома культуры Льва Лурье. Экскурсию проведет эксклюзивно сотрудник Отдела современного искусства Эрмитажа Ольга Кожура.
Авторская прогулка будет посвящена пополнению коллекции Эрмитажа. Сотрудник Отдела современного искусства музея Ольга Кожура покажет то, что уже доступно, но еще не известно широкому зрителю.
«Эрмитажные приобретения последних лет – поистине исключительные. Тем более что понять, почему музей приобрел, скажем, полотно Ансельма Кифера или видео-арт Билла Виолы, нельзя (про Кабаковых уж не говорим)», — рассказали представители Дома культуры Льва Лурье.
На авторской прогулке, которую проводят эксклюзивно для Дома культуры Льва Лурье, покажут коллекцию современного искусства. А также расскажут историю здания Главного штаба Эрмитажа: о его министерской судьбе, изменениях XX–XXI веков, необычных архитектурных решениях, которые предложили современные архитекторы. Ведь Эрмитаж обновляется и в этом смысле тоже.
Лекции пройдут 28 мая, 11 и 25 июня в Главном штабе Эрмитажа. Билеты на экскурсию можно приобрести здесь.
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