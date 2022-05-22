В Эрмитаже открылась выставка с костюмами Екатерины Великой и Николая I из фильма «Русский ковчег» Сокурова

В фойе Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня» открылась выставка костюмов из фильма Александра Сокурова «Русский ковчег». Как передает «Фонтанка», на мероприятии присутствовал сам режиссер в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского.
«Это большая честь приблизиться к эрмитажной атмосфере, а содействовать формированию хотя бы какой-то коллекции — это несоизмеримая ни с чем честь», — отметил режиссер фильма на открытии экспозиции.
Посетители смогут увидеть наряд Екатерины I из эпизода в Зимнем дворце, платье и шуба Екатерины Великой, мундир Николая I и драгоценное бело-оливковое платье его супруги, Александры Федоровны, а также многие другие костюмы. Выставка будет работать до 5 июня.
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