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Искусство

На Гавайях нашли считавшуюся утерянной восковую фигуру Христа Сальвадора Дали

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На Гавайях была найдена восковая фигура Христа, созданная итальянским художником Сальвадором Дали. В течение последних 40 лет ее считали утраченной, пишет Forbes USA.

Фото: PodiumArt/Twitter

Скульптура была создана в 1979 году и стала моделью для серии барельефов «Христос Святого Иоанна Креста», которые повторяют одноименную картину Дали 1951 года. Предполагалось, что модель была уничтожена.

Предыдущий владелец скульптуры купил ее у самого художника в 1978 году в Париже, она находилась в частном хранилище более 40 лет в оригинальной коробке из плексигласа — ее Дали использовал для сохранения формы скульптуры. Владельцы Harte International Galleries приобрели у коллекционера скульптуру, которую аутентифицировал исследователь творчества Дали Никола Дешарн, и выставили ее в своей галерее.  По информации Forbes USA, стоимость работы Дали оценили в 10–20 млн долларов.

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