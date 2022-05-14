На Гавайях нашли считавшуюся утерянной восковую фигуру Христа Сальвадора Дали

Скульптура была создана в 1979 году и стала моделью для серии барельефов «Христос Святого Иоанна Креста», которые повторяют одноименную картину Дали 1951 года. Предполагалось, что модель была уничтожена.

Предыдущий владелец скульптуры купил ее у самого художника в 1978 году в Париже, она находилась в частном хранилище более 40 лет в оригинальной коробке из плексигласа — ее Дали использовал для сохранения формы скульптуры. Владельцы Harte International Galleries приобрели у коллекционера скульптуру, которую аутентифицировал исследователь творчества Дали Никола Дешарн, и выставили ее в своей галерее. По информации Forbes USA, стоимость работы Дали оценили в 10–20 млн долларов.