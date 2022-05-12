В Эрмитаж будут пускать бесплатно. Но только два дня

В Международный день музеев — 18 мая — посетить Эрмитаж можно будет всем категориям посетителей, но по специальным бесплатным билетам. Их бронь откроется 15 мая на сайте в разделе «День музеев». Один человек может забронировать не более четырех билетов. В том числе в Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода.

Второй бесплатный день проведут 19 мая. Однако он будет доступен для льготных категорий граждан — детей до 18 лет, студентов, аспирантов, многодетных семей. Им также необходимо заранее забронировать билет на сайте в разделе «Бесплатный день для льготных посетителей». В день посещения музея потребуется предъявить документ, который подтвердит принадлежность к льготной категории.

Также в Эрмитаже напомнили, что особая цена действует в любой другой день для студентов и пенсионеров, а в Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода они могут попасть бесплатно.