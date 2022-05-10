Портрет Монро Энди Уорхола продали за 195 млн долларов. Картина стала самым дорогим произведением искусства XX века

Энди Уорхол создал картину Shot Sage Blue Marilyn в 1964 году, спустя два года после смерти американской актрисы. Портрет выполнен в технике шелкографии с помощью акриловой краски. Картина входит в серию из пяти портретов Мэрилин Монро в разных цветах.

В этом же году художница Дороти Подбер расстреляла из пистолета эти работы в студии Уорхола. После инцидента в названии четырех из них появилось слово Shot. Пятая картина стояла отдельно и не пострадала.