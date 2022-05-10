Портрет Монро Энди Уорхола продали за 195 млн долларов. Картина стала самым дорогим произведением искусства XX века

Знаменитая работа американского художника Энди Уорхола, портрет Мэрилин Монро под названием «Shot Sage Blue Marilyn», была продана на аукционе Christie’s за рекордные 195 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Таким образом, картина установила несколько рекордов: стала самым дорогим произведением искусства XX века и самым дорогим произведением американского искусства на аукционе, а также заняла второе место в списке самых дорогих произведений искусства в истории, продаваемых публично, — после «Спасителя мира» Леонардо да Винчи (450 млн долларов).
Как передает агентство Bloomberg, покупателем полотна стал американский арт-дилер Ларри Гагосян, чьи галереи Gagosian расположены по всему миру. Все средства будут направлены в благотворительный фонд Томаса и Дорис Амман, который занимается вопросами здоровья детей и молодых людей.
Энди Уорхол создал картину Shot Sage Blue Marilyn в 1964 году, спустя два года после смерти американской актрисы. Портрет выполнен в технике шелкографии с помощью акриловой краски. Картина входит в серию из пяти портретов Мэрилин Монро в разных цветах.
В этом же году художница Дороти Подбер расстреляла из пистолета эти работы в студии Уорхола. После инцидента в названии четырех из них появилось слово Shot. Пятая картина стояла отдельно и не пострадала.
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