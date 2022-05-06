Работы молодых художников и дизайнеров покажут на улицах Петербурга в рамках выставки «Код города»

Как рассказали «Собака.ru» организаторы проекта, задача выставки — найти и выразить самоидентификацию города, различия и особенности, которые выделяют его на фоне остальных городов, «без архаичных разговоров о памятниках архитектуры.» В своих работах авторы представляют широкий взгляд на город, не ограниченный привычными туристическими паттернам — белыми ночами, разводными мостами и Дворцовой площадью.

Участники проекта Валерия Румянцева, Ева Черных, Олегг Ульрих, Стас Багс, Максим Савва, Инна Саакян, Sulittsy, Настя Нечаева, Дарья Андросова, Динара Хёртнагль х Dusto, Настя Петяхина, Ло Си, SHOPLIFT DESIGN, Nikita100%, Лина Кордюченко, Саша Бокова, Tinstwin, Алексей Куклин, Турбен, Алиса Гвоздева, Маркел Андронов, Алиса Юфа, Женя Чухрей, Вадица, Варя Апанасик, Эдуард Пешков, Alesia Do, Внесписка, Peeks, Ля, Мария Литвинова, VANÖK REGULAR, Дарья Усова, Евгений Колосов и Нора Чепрасова.

«В этой выставке удалось собрать очень разные взгляды на культурный код Санкт-Петербурга. Здесь можно найти работы и дизайнеров, и художников, и фотографов. Все постеры — про тепло и доброту к городу. В них Петербург предстает простым и сложным одновременно, мистическим и смешным, дружественным и одиноким. После основной выставки на улицах города мы с командой готовим вторую часть экспозиции, где все работы будут уже собраны вместе», — отметила куратор проекта и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Петербург Алена Мадянова.

Список адресов, по которым будут размещены работы, можно найти по ссылке. Выставка «Код города» продлится в течение всего мая.