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Галерея Flor et Lavr дизайнера Фрола Буримского открывает первый выставочный проект в Петербурге

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Дизайнер Фрол Буримский открывает первую выставку своей галереи Flor et Lavr в Петербурге. Проект «По ту сторону» представляет живопись и графику нескольких молодых узбекских художников: Лазизы Тулагановой, Нигины Мирзаджановой, Джамы Адилова, Алексея Кадырова.

Джама Адилов

Нигина Мирзаджанова

Нигина Мирзаджанова

Лазиза Тулаганова

По сравнению с московскими выставками Flor et Lavr петербургский проект — новая для галереи история. Экспозиция «По ту сторону» посвящена непростым эмоциям, которые мы испытываем последнее время. Разорванные связи, недоверие, паника, страх, крушение надежд, осознание близости смерти — можно ли жить с таким грузом, как способен в таких условиях жить и работать любой думающий, творческий человек? Фрол Буримский находит эмоциональный отклик на эти вопросы в работах ташкентских художников, созданных на протяжении последних десяти лет.

Нигина Мирзаджанова

Алексей Кадыров

Джама Адилов

Нигина Мирзаджанова

На выставке можно увидеть фантасмагорическую живопись Джамы Адилова, графический цикл на черной бумаге — скетчи-состояния — Нигины Мирзаджановой, живопись Лазизы Тулагановой, в которой доминируют красный и синий цвета, символизирующие сегодня тревогу и умиротворение, а также работы Алексея Кадырова: квадриптих «Стая», выполненный в технике горячего батика (поэтапное окрашивание шелкового полотна с рисованием горячим воском по слоям, прокрашенным разными цветами), и силуэтную графику.

Выставка «По ту сторону», 25 апреля—22 мая

Yard Residence, ул. Херсонская 43/12

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Фрол Буримский

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