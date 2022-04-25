Галерея Flor et Lavr дизайнера Фрола Буримского открывает первый выставочный проект в Петербурге

По сравнению с московскими выставками Flor et Lavr петербургский проект — новая для галереи история. Экспозиция «По ту сторону» посвящена непростым эмоциям, которые мы испытываем последнее время. Разорванные связи, недоверие, паника, страх, крушение надежд, осознание близости смерти — можно ли жить с таким грузом, как способен в таких условиях жить и работать любой думающий, творческий человек? Фрол Буримский находит эмоциональный отклик на эти вопросы в работах ташкентских художников, созданных на протяжении последних десяти лет.