Александр Королев

Искусствовед — о работах Дмитрия Марголина:

Античность превращает тарелку в мифологическую вещь. Лежащий где-то в ее недрах анимизм позволяет думать, что дух способен прибывать и в таких материальных субстанциях. Античность знает чудесное и волшебное без сакрального и священного, и поэтому даже тарелка может для нее иметь свое живое лицо. Только античность позволяет по-настоящему серьезно относиться к образу на тарелке, тогда как все остальные культуры, наносившие образ на нее, всегда осознавали условность такой операции. Как ни крути, тарелка — это просто тарелка. И поэтому какую «петербургскую тарелку» не возьми, это — тарелка, декоративная вещь, прикладное искусство.

Но если, например, взять в руки (хотя бы мысленно) ренессансную расписную керамику (из тех, что стоят у нас в шкафах лоджий Рафаэля), сразу увидишь, что она обладает тем же античным эффектом. Это абсолютно мифологическое явление, и здесь античные боги и сюжеты не выглядят «слишком художественными», «слишком литературными», «слишком отвлеченными», как это мы видим на примере ренессансной живописи, скульптуры, а также литературы. Здесь они кажутся частью какой-то живой культуры и живых отношений. Увлечение итальянской духовной, художественной и политической итальянской элиты античностью из интеллектуальной и эстетической игры превращается здесь в нечто настоящее. И вот что-то подобное попытался сделать в своей серии тарелок художник Дмитрий Марголин.

Его давно и глубоко интересует античное наследие, и то, что он с ней делает в живописи и графике, а также теперь в расписной керамике, можно назвать актуальной мифологией. Он использует все ресурсы своего искусства (выдающегося, если кто не знает — ищите в сети и на прилавках книжных магазинов тексты о Марголине Чечота, Боровского, Озеркова), чтобы заставить зрителя поверить в реальность мифа. Если бы чудеса, подобные тем, что описывают Гесиод и Овидий происходили на самом деле, — уж, наверное, это сделало бы мифологию актуальной по-настоящему, то есть самым серьезным образом.

Вот чего-то подобного добивается Марголин в своем искусстве, и керамика оказалась для этих целей идеальным медиумом. Ни картина, ни самый невероятный компьютерный эффект, из тех, что доступны современной киноиндустрии, не выдержат критики, если мы начнем придираться к их мифологиям. А к керамике так не придраться. Она слишком настоящая, слишком материальная, слишком архаичная. Ее машина мифогенных смыслов способна работать с отдачей и в таких условиях, какие мы имеем сегодня. Таким образом, несмотря на все запреты и отмены (автора, искусства, сакрального, индивидуального, подлинного) Марголин взял и впустил античность в «петербургскую керамику». А что, так можно было?