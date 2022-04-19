Государственный Эрмитаж вновь расширил список льготных категорий посетителей

С сегодняшнего дня, 19 апреля, пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России и многие другие смогут посетить Музей Императорского фарфорового завода бесплатно. Как напоминают в Эрмитаже, в рамках данной программы давно действует бесплатное посещение Главного штаба и льготная цена в Главный музейный комплекс.

Кроме того, расширен список тех, кто может воспользоваться льготами. Это многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также ветераны боевых действий.

«Стоит отметить, что Эрмитаж самостоятельно принимает решения о возможности взять на себя расходы по приему большего количества посетителей на льготных условиях, при этом финансирование льгот осуществляется не из государственного бюджета, а из собственных доходов музея», — отмечают в музее.

Полный список льготных категорий для каждого экспозиционного комплекса можно найти на страницах раздела «Посетителям». С условиями социальных программ Эрмитажа можно ознакомиться по ссылке.