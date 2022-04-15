В Коломне пройдет выставка художников-пациентов больницы святого Николая Чудотворца

Выставка «Искусство объединяет» проводится сообществом «Добрососедство Коломны» совместно с администрацией больницы к 150-летию учреждения. В рамках экспозиции будут представлены более 25 картин, написанных семью художниками-пациентами больницы за последние 20 лет.

Вернисаж выставки состоится в четверг, 21 апреля, в холле отеля «Матисов домик» на набережной реки Пряжки, 3/1. Начало в 15:00. Для того, чтобы попасть на открытие, необходимо написать в сообщения группы или на почту sales@matisov.com.

Выставка «Искусство объединяет» будет работать до 25 мая.

Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца была основана в 1872 году. В народе больницу называют «Пряжка», поскольку располагается она в том месте, где из Мойки берет начало одноименная река. Здесь работал врачом писатель Михаил Чулаки, лечились Даниил Хармс и Виктор Цой, а в феврале-марте 1964 года проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу Иосиф Бродский.