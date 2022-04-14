Более 40 скульптур из частных собраний представят на выставке «Блистательный мир ар-деко. Скульптура» в галерее «Петербург»

В галерее «Петербург» открывается выставка «Блистательный мир ар-деко. Скульптура». В экспозиции представят более 40 оригинальных скульптур прославленных авторов ар-деко из частных собраний.
Выставка «Блистательный мир ар-деко. Скульптура» продолжает проект галереи «Петербург», посвященный одному из самых интересных и утонченных течений в искусстве XX столетия. Как отмечают в галерее, расцвет «последнего великого стиля» пришелся на середину 1920-х годов, когда художественная жизнь Европы «бурлила, рождая все новые неожиданные формы и идеи».
В залах галереи собраны скульптуры Деметра Чипаруса, Самуэля Липшица, Поля Филиппа, Клэр Колине, Пьера Ле Фагуэ, Георгия Лаврова, Александра Яковлева. На выставке также будет показана скульптура «Карнавал» Деметра Чипаруса, происходящая из знаменитой коллекции ар-деко сэра Элтона Джона.
Кураторы проекта собрали произведения выдающихся скульпторов ар-деко, живших и творивших во Франции, Австрии, Италии, России, Германии. «Эти имена, известнейшие во всем мире как символы эпохи блистательного «декоративного стиля», практически не представлены в коллекциях отечественных музеев. Благодаря усилиям Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга зрители получают уникальных шанс вживую увидеть великолепные работы «первых имен» стиля ар-деко, ставших символами эпохи», — отмечают в галерее.
Экспозицию, в которую вошли несколько десятков скульптур, дополняют живописные произведения французских и российских художников первой половины ХХ века — это Эмиль Бернар, Жен Поль, Карл Христиан Форуп, Карло Керубини, Александра Щекатихина-Потоцкая. Их работы расширят представления о контексте и масштабах влияния стиля «ар-деко» на искусство ХХ века.
Выставка «Блистательный мир ар-деко. Скульптура» будет работать с 22 апреля по 22 августа 2022 года в галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.
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