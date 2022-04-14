Более 40 скульптур из частных собраний представят на выставке «Блистательный мир ар-деко. Скульптура» в галерее «Петербург»

Выставка «Блистательный мир ар-деко. Скульптура» продолжает проект галереи «Петербург», посвященный одному из самых интересных и утонченных течений в искусстве XX столетия. Как отмечают в галерее, расцвет «последнего великого стиля» пришелся на середину 1920-х годов, когда художественная жизнь Европы «бурлила, рождая все новые неожиданные формы и идеи».

В залах галереи собраны скульптуры Деметра Чипаруса, Самуэля Липшица, Поля Филиппа, Клэр Колине, Пьера Ле Фагуэ, Георгия Лаврова, Александра Яковлева. На выставке также будет показана скульптура «Карнавал» Деметра Чипаруса, происходящая из знаменитой коллекции ар-деко сэра Элтона Джона.