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Искусство

В «Третьем месте» пройдет первая петербургская выставка NFT-искусства

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В «Третьем месте» пройдет первая петербургская выставка NFT-искусства. В экспозиции будут представлены более 60 работ начинающих и состоявшихся российских диджитал-художников.

Shutterstock.com

Выставку «Поэзия пространства. Точка в[ы]хода» организует «Третье место» совместно с проектом «Величайшие шедевры искусства» и онлайн-галереей Digital Art EXPO. Экспозиция исследует феномен восприятия реальности художником и зрителем, а также роль искусства перед лицом вызовов настоящего времени.

«Посетители проследят историю развития искусства как уникальной формы духовного мира художника, узнают, как изменилась эта концепция в цифровую эпоху, и почувствуют, как авторское пространство обретает глубину и новые способы коммуникации со зрителем через диджитал-формат», — рассказали «Собака.ru» организаторы.

В экспозиции будут представлены более 60 работ начинающих и состоявшихся российских диджитал-художников. Также в программе предусмотрены выступления экспертов индустрии NFT, лекции, аукцион и дискуссия с художниками.

Выставка «Поэзия пространства. Точка в[ы]хода» пройдет с 22 по 24 апреля в пространстве «Третье место» особняке Лопухиных-Нарышкина на Литейном проспекте, 62.

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