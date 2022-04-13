В галерее Anna Nova открылась выставка графики, живописи и коллажей Марьи Дмитриевой

Марья Дмитриева

О выставке «The peace is too fragile»:

Так сошлись роковые звезды, что эта выставка была запланирована именно сейчас. Она переносилась из-за пандемии дважды и ее открытие наметили на начало долгожданной весны. И сегодня, когда земля буквально уходит из-под ног, с особенной пронзительностью звучит этот мирный девиз «каждый должен возделывать свой сад».

Я не могу не считаться с катастрофическими обстоятельствами, в которых находится сегодня каждый из нас. Но, как художник, то посильное, что я могу сейчас сделать, чтобы противостоять разворачивающейся трагедии — это пригласить вас на прогулку по своему саду, быть искренней, не озлобиться и не сойти с ума.