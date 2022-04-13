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Искусство

В галерее Anna Nova открылась выставка графики, живописи и коллажей Марьи Дмитриевой

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В галерее Anna Nova открылась персональная выставка Марьи Дмитриевой «The peace is too fragile». В рамках экспозиции представлены графика, живопись и коллажи, объединенные общей идеей — «каждый должен возделывать свой сад».

Все изображения предоставлены «Собака.ru» галереей Anna Nova. Автор: Марья Дмитриева

"Без названия", 2021

Все изображения предоставлены «Собака.ru» галереей Anna Nova. Автор: Марья Дмитриева

"Без названия", 2022

Дмитриева приглашает совершить прогулку по своей новой выставке, обращаясь к метафоре хрупкого сада, который она бережно взращивала долгие годы. В своих работах художница следует мирному девизу Вольтера «каждый должен возделывать свой сад». Экспозиция включает в себя живопись, коллажи и акварельные работы Марьи последних лет.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» галереей Anna Nova. Автор: Марья Дмитриева

"Zoas Records", 2014

Все изображения предоставлены «Собака.ru» галереей Anna Nova. Автор: Марья Дмитриева

"Soft Pyramid", 2022

Марья Дмитриева

О выставке «The peace is too fragile»:

Так сошлись роковые звезды, что эта выставка была запланирована именно сейчас. Она переносилась из-за пандемии дважды и ее открытие наметили на начало долгожданной весны. И сегодня, когда земля буквально уходит из-под ног, с особенной пронзительностью звучит этот мирный девиз «каждый должен возделывать свой сад».

Я не могу не считаться с катастрофическими обстоятельствами, в которых находится сегодня каждый из нас. Но, как художник, то посильное, что я могу сейчас сделать, чтобы противостоять разворачивающейся трагедии — это пригласить вас на прогулку по своему саду, быть искренней, не озлобиться и не сойти с ума.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» галереей Anna Nova. Автор: Марья Дмитриева

"Архипелаг павлина", 2016

Все изображения предоставлены «Собака.ru» галереей Anna Nova. Автор: Марья Дмитриева

"Shuffle", 2017

Выставка Марьи Дмитриевой «The peace is too fragile» будет работать в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28 до 13 мая 2022 года.

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