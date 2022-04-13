В галерее Anna Nova открылась выставка графики, живописи и коллажей Марьи Дмитриевой

В галерее Anna Nova открылась персональная выставка Марьи Дмитриевой «The peace is too fragile». В рамках экспозиции представлены графика, живопись и коллажи, объединенные общей идеей — «каждый должен возделывать свой сад».
Дмитриева приглашает совершить прогулку по своей новой выставке, обращаясь к метафоре хрупкого сада, который она бережно взращивала долгие годы. В своих работах художница следует мирному девизу Вольтера «каждый должен возделывать свой сад». Экспозиция включает в себя живопись, коллажи и акварельные работы Марьи последних лет.
О выставке «The peace is too fragile»:
Так сошлись роковые звезды, что эта выставка была запланирована именно сейчас. Она переносилась из-за пандемии дважды и ее открытие наметили на начало долгожданной весны. И сегодня, когда земля буквально уходит из-под ног, с особенной пронзительностью звучит этот мирный девиз «каждый должен возделывать свой сад».
Я не могу не считаться с катастрофическими обстоятельствами, в которых находится сегодня каждый из нас. Но, как художник, то посильное, что я могу сейчас сделать, чтобы противостоять разворачивающейся трагедии — это пригласить вас на прогулку по своему саду, быть искренней, не озлобиться и не сойти с ума.
Выставка Марьи Дмитриевой «The peace is too fragile» будет работать в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28 до 13 мая 2022 года.
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