Музей «Невская застава» запускает курс лекций об уличном искусстве в поддержку выставки стрит-арта

«Невская застава» запускает курс лекций об уличном искусстве в поддержку выставки «Стрит-арт застава», которая проходит в музее. Слушателям обещают «своеобразный дайджест о том, какие они — историки уличного искусства».
Серия состоит из трех лекций, которые соединяются в своеобразный дайджест о том, какие они – историки уличного искусства, как это направление искусства формировалось и развивалось. Лектором выступает Алина Зоря — замдиректор музея и искусствовед. С 2013 года она активно занималась исследованием стрит-арта, сотрудничала с Музеем стрит-арта и Институтом исследования стрит-арта.
«Мы посмотрим знаковые работы российских уличных художников, определим, чем отличается стрит-арт в России от других стран мира. В финале мы попробуем поговорить о том, почему и как происходит процесс легализации стрит-арта, насколько он губителен для самого искусства и кому вообще нужен. Серия лекций будет интересна начинающим художникам и всем, кому интересен стрит-арт в разных его проявлениях», — рассказали «Собака.ru» в музее.
Первая лекция «Предпосылки и краткая история уличного искусства» пройдет уже завтра, 14 марта. В 19:00 проведут экскурсию по выставке, сама лекция начнется в 19:45. Посещение экскурсии обойдется в 150 рублей, также необходимо приобрести входной билет в музей. Для посещения лекции нужно записаться в личных сообщениях группы музея во ВКонтакте.
На выставке «Стрит-арт застава» представлены работы более 20 авторов, которые работают в разных техниках и жанрах, имеют разный бэкграунд, но чье творчество, как говорят в музее, «до сих пор тесно связано с городской средой и эстетикой граффити и стрит-арта».
Художники-участники выставки Иван Симонов, Павел Плетнев Pats, Миша Маркер, Стас Багс, Мартин Aroe, Саша Trun, Виктор Забуга, Максим Има, Артем Эйп, Buscador74, A. Premium Vdovin, Eshka, Bondanya, Kimkino, Vovas. Ape, Enta, Mr. Vito, Glum, Hera Alkyd и Samek.
Выставка «Стрит-арт застава» — результат совместной работы музея «Невская застава», Института исследования стрит-арта и журнала Petrograff — будет работать до 22 мая 2022 года.
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