Музей «Невская застава» запускает курс лекций об уличном искусстве в поддержку выставки стрит-арта

Серия состоит из трех лекций, которые соединяются в своеобразный дайджест о том, какие они – историки уличного искусства, как это направление искусства формировалось и развивалось. Лектором выступает Алина Зоря — замдиректор музея и искусствовед. С 2013 года она активно занималась исследованием стрит-арта, сотрудничала с Музеем стрит-арта и Институтом исследования стрит-арта.

«Мы посмотрим знаковые работы российских уличных художников, определим, чем отличается стрит-арт в России от других стран мира. В финале мы попробуем поговорить о том, почему и как происходит процесс легализации стрит-арта, насколько он губителен для самого искусства и кому вообще нужен. Серия лекций будет интересна начинающим художникам и всем, кому интересен стрит-арт в разных его проявлениях», — рассказали «Собака.ru» в музее.