В Музее Набокова СПбГУ покажут созданные нейросетью иллюстрации к произведениям писателя

Эстетика языка Набокова ориентирована на слово, основывается на разного рода языковых играх. Перевести набоковские образы часто невозможно не только на другой язык, но и интермедийно: как должно быть визуально представлено то, что может воплощаться только в слове?

Этим вопросом задались авторы выставки лингвист Любовь Каракуц-Бородина и кандидат филологических наук Борис Орехов. Они для создания картин загрузили в нейросистему фрагменты прозы Набокова. В итоге с помощью ИИ удалось сгенерировать 29 иллюстраций. Все они вошли в экспозицию.

Открытие выставки намечено на 8 апреля в 18:00. На нем директор музея, доцент СПбГУ, писатель Андрей Аствацатуров расскажет, как возникла идея проекта и по какому принципу выбирались тексты для загрузки в нейронную сеть.

Выставка продлится до 16 мая, работы будут выставляться на Большой Морской, 47. Подробнее о мероприятии и о выставке можно узнать по ссылке.