В Музее Набокова СПбГУ покажут созданные нейросетью иллюстрации к произведениям писателя

В Музее Владимира Набокова СПбГУ открывается выставка «Nabokov Clip Art»: нейросеть иллюстрирует Набокова». На ней представят работы, созданные нейросетью по произведениям писателя.
Эстетика языка Набокова ориентирована на слово, основывается на разного рода языковых играх. Перевести набоковские образы часто невозможно не только на другой язык, но и интермедийно: как должно быть визуально представлено то, что может воплощаться только в слове?
Этим вопросом задались авторы выставки лингвист Любовь Каракуц-Бородина и кандидат филологических наук Борис Орехов. Они для создания картин загрузили в нейросистему фрагменты прозы Набокова. В итоге с помощью ИИ удалось сгенерировать 29 иллюстраций. Все они вошли в экспозицию.
Открытие выставки намечено на 8 апреля в 18:00. На нем директор музея, доцент СПбГУ, писатель Андрей Аствацатуров расскажет, как возникла идея проекта и по какому принципу выбирались тексты для загрузки в нейронную сеть.
Выставка продлится до 16 мая, работы будут выставляться на Большой Морской, 47. Подробнее о мероприятии и о выставке можно узнать по ссылке.
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