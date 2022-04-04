В Национальной галерее Лондона переименовали картину «Русские танцовщицы» Дега

Новое название появилось в середине марта. Галерея изменила его после призывов украинских пользователей в соцсетях. Сейчас на сайте музея в описании картины сказано, что на ней изображены танцовщицы из Восточной Европы, которые выступали в Париже в 90-х годах XIX века.

«Эта пастель могла быть одной из трех картин "танцовщиц в русских народных костюмах", которые Дега показывал посетителю своей мастерской в 1899 году. Хотя эти танцовщицы почти наверняка украинки, а не русские», — отмечается на сайте.

В описании полотна также упоминаются национальные украинские цвета лент, которые вплетены в волосы танцовщиц, — желтый и синий.

«Название этой картины уже многие годы предмет постоянных дискуссий, это отразилось в научной литературе. Однако в последний месяц теме уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало тему картины», — сообщил представитель галереи.

В настоящее время полотно «Украинские танцовщицы» не выставлено в галерее. Картины французского импрессиониста, на которых изображены сцены танцев в национальных костюмах, выставляются также в Национальной галерее Швеции и в Музее изящных искусств в Хьюстоне. У Музея Гетти и Метрополитен-музея в названиях картин остается определение «русские».