В Петербурге продлили выставку «Пять искушений Иоганна Фауста» до конца июня

Отмечается, что выставка возобновит работу с 6 апреля. Она построена по принципу pro et contra (за и против) и развивается как непрерывная дискуссия. Классические музыкально-театральные сюжеты «спорят» друг с другом за душу Фауста, а старые мастера и академическое искусство, в свою очередь, вступают в диалог с современными художниками.

Тут «спорят» друг с другом за душу Фауста опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, а опусы XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. А старые мастера и академическое искусство — с совриском: будут объекты из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-арт группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформанс Владимира Раннева и кинетические объекты Инженерного театра «АХЕ».

«Пять искушений Иоганна Фауста» — это мир современного человека, увиденный и услышанный через призму искусства. Куратором всей выставки выступила Елена Грумад, куратор современного искусства — Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.

А 3 апреля в 19.00 в Шереметевском дворце в рамках выставки пройдет мультижанровая встреча, где Максим Исаев и Владимир Волков объединят музыку и текст. «Фауст» — тема-тень Инженерного театра АХЕ. Максим Исаев и Павел Семченко уже не раз обращались в своем творчестве к средневековой легенде о Фаусте.