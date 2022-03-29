18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Петербурге продлили выставку «Пять искушений Иоганна Фауста» до конца июня

Поделиться:

В Петербурге продлили выставку «Пять искушений Иоганна Фауста» до 26 июня 2022 года. Проект запустили в ноябре в рамках Международного фестиваля «Дягилев. P.S.» на новой выставочной площадке Шереметевского дворца — Музея музыки — в Полярном флигеле.

Наталья Скворцова

Отмечается, что выставка возобновит работу с 6 апреля. Она построена по принципу pro et contra (за и против) и развивается как непрерывная дискуссия. Классические музыкально-театральные сюжеты «спорят» друг с другом за душу Фауста, а старые мастера и академическое искусство, в свою очередь, вступают в диалог с современными художниками.

Тут «спорят» друг с другом за душу Фауста опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, а опусы XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. А старые мастера и академическое искусство — с совриском: будут объекты из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-арт группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформанс Владимира Раннева и кинетические объекты Инженерного театра «АХЕ».

«Пять искушений Иоганна Фауста» — это мир современного человека, увиденный и услышанный через призму искусства. Куратором всей выставки выступила Елена Грумад, куратор современного искусства — Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.

А 3 апреля в 19.00 в Шереметевском дворце в рамках выставки пройдет мультижанровая встреча, где Максим Исаев и Владимир Волков объединят музыку и текст. «Фауст» — тема-тень Инженерного театра АХЕ. Максим Исаев и Павел Семченко уже не раз обращались в своем творчестве к средневековой легенде о Фаусте.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: