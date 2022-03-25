Организаторы международного фестиваля искусств «Точка доступа» объявили о закрытии проекта. По их словам, то, что команда создавала в течение последних семи лет, «перестало иметь смысл 24 февраля 2022 года».
О закрытии проекта, цитата по ВКонтакте:
Всей командой мы приняли решение закрыть «Точку доступа». То, что мы делали, перестало иметь смысл 24 февраля 2022 года. Как институция мы где-то выбирали быть чуть тише, чтобы маленькими шагами приближаться к прекрасной России будущего, чтобы существовать дальше, чтобы голоса очень разных художников могли равноправно звучать. Но нашей ключевой ценностью всегда была свобода. Заниматься театром сегодня […] — значит признавать систему и подчиняться ей.
«Точка доступа» существовала семь лет. Мы жили этой работой и смогли собрать комьюнити единомышленников, которым гордимся. Мы очень любили «Точку». И очень хотели продолжать. Но реальность диктует свои правила. Мы надеемся, что такие связи не рвутся, и где бы мы с вами ни оказались, причастность к фестивалю может объединять и становиться основой для чего-то нового.
Как отмечают организаторы, «на фоне происходящего такая новость не выглядит значимой», но им «важно об этом рассказать». «У нас нет никаких прогнозов. Но есть огромная благодарность зрителям и участникам, всем тем, кто помогал делать фестиваль. Спасибо, что были с нами, и берегите себя. Любовь обязательно победит», — резюмировали они.
Фестиваль искусств «Точка доступа» являлся единственным в Петербурге фестивалем, который исследовал город через практику театра, современного искусства и паблик-арта. Резидентами и гостями становились российские и зарубежные режиссеры, «переоткрывающие» Петербург как сцену — в прошлых сезонах спектакли проходили и торговых центрах и отелях, Русском музее и ДК Связи, на Лендоке и в цехе морского порта, в супермаркете и салоне сотовой связи, на улицах города и в квартирах обычных петербуржцев.
Комментарии (0)