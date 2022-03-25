Организаторы международного фестиваля искусств «Точка доступа» объявили о закрытии проекта

Организаторы фестиваля «Точка доступа»

О закрытии проекта, цитата по ВКонтакте:

Всей командой мы приняли решение закрыть «Точку доступа». То, что мы делали, перестало иметь смысл 24 февраля 2022 года. Как институция мы где-то выбирали быть чуть тише, чтобы маленькими шагами приближаться к прекрасной России будущего, чтобы существовать дальше, чтобы голоса очень разных художников могли равноправно звучать. Но нашей ключевой ценностью всегда была свобода. Заниматься театром сегодня […] — значит признавать систему и подчиняться ей.

«Точка доступа» существовала семь лет. Мы жили этой работой и смогли собрать комьюнити единомышленников, которым гордимся. Мы очень любили «Точку». И очень хотели продолжать. Но реальность диктует свои правила. Мы надеемся, что такие связи не рвутся, и где бы мы с вами ни оказались, причастность к фестивалю может объединять и становиться основой для чего-то нового.