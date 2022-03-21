Как пишет W Magazine, перформанс пройдет 16 апреля в рамках обзорной выставки работ Абрамович в Нью-Йорке. Для его организации галерея Шона Келли объединилась с аукционной платформой Artsy. Все вырученные средства будут направлены в поддержку украинцев — в том числе на оказание медицинской помощи эвакуированным пострадавшим.

Перформанс «В присутствии художника» был показан в 2010 году во время первой ретроспективной выставки Абрамович в Нью-Йоркском музее современного искусства. Его идея заключалась в том, чтобы художник посредством внимательного взгляда могла установить контакт с любым желающим посетителем выставки. Перформанс длился 736 часов и 30 минут, Абрамович посмотрела в глаза 1500 зрителям. В день его начала художник впервые с 1989 года встретилась с Улаем.