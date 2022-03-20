«Мосты культуры должны взрываться последними»: Михаил Пиотровский опубликовал письмо «Группе Бизо»

«Создание группы в 1992 году с участием российских музеев было важным символом преодоления международного апартеида и демонстрацией нашей открытости, которая, кстати говоря, постоянно подвергалась критике внутри нашей страны и вне ее. Сегодня эта открытость оборачивается против нас», – отметил Пиотровский.

Гендиректор Эрмитажа добавил, что он выступает против решения проблем силовыми методами. «Я говорил и повторяю, что мосты культуры должны взрываться последними. Я хорошо помню, как в эпоху холодной войны мой отец и его коллеги в СССР и на Западе сумели эти мосты сохранить. Сегодня мы должны доказать, что можем их защитить», – подчеркнул он.

Также Пиотровский заявил, что для него и российских коллег важной задачей является сбережение коллекций, часть из которых находится за пределами страны. «От того, как эта проблема будет решена, зависит в целом судьба международных музейных обменов, ради облегчения которых и была создана наша группа. Я надеюсь на понимание, в частности, и коллег по группе Бизо, с которыми мы всегда дружелюбно делились нашими экспонатами», – сказал глава Эрмитажа.

Ранее «Группа Бизо» приостановила членство в ней директоров российских музеев – Эрмитажа, ГМИИ имени А. С. Пушкина, музеев Кремля и Третьяковской галереи.