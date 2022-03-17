В основу названия выставочного проекта легла работа Алины Глазун «Образы смутные» — таинственный объект-зеркало. Выставка предлагает зрителю взглянуть на образы и темы, которые волновали художниц в течение последнего полугода: необходимость поиска ответов развивается в условиях игры, альтернативной реальности и современной русской сказки.

Часть работ уже экспонировалась в ГЭС-2 (Ульяна Подкорытова), в Фонде поддержки современного искусства Сфера (Лиза Бобкова), на стенде нашей галереи на ярмарке blazar 2021 (Анна Афонина).

Видео-работы, инсталляции, живопись и графика инициируют диалог, задаются общечеловеческими и обыденными вопросами, говорят о природе тревоги и гнева и пытаются каждый по-своему пробраться сквозь туман смутных образов.

«В тревожные времена мы ищем ответы, вглядываясь в экраны телефонов, в лица окружающих и в самих себя. Можно обратиться к зеркалу или картам, однако все полученные образы будут невнятными, размытыми. Нам доступны лишь бесконечные отражения отражений, привычный нам язык трансформируется в оруэлловский новояз. Что мы увидим, когда туман смутных образов, предположений, догадок и намеков рассеется? Сохранят ли свою нейтральность зеркала?» — поделились с «Собака.ru» кураторы.

Выставка «Образы смутные» пройдет с 25 марта по 29 марта 2022 года в галерее MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.