В арт-пространстве Invalid House проходит выставка детского искусства «Аккордеон и Рыба-Ёж»

Андрей Петров

Куратор выставки и основатель проекта «Бестиарий 5+»:

Как только я соприкоснулся с искусством детей, то понял, что именно этого не хватает «выстроенному» художественному миру. Для меня стало очевидным, что детское искусство недооценено. А ведь провести аналогию между произведением из истории искусства и каким-нибудь детским произведением очень просто. И легко внедрить работы детей в художественную вселенную. Но, несмотря на то, что профессиональная художественная среда умудряется сегодня привязать что угодно и к чему угодно, так не делается.

И я решил поступать иначе. Начал фотографировать произведения своих учеников, выкладывать эти фотографии в соцсети и периодически просматривать отснятое, чтобы получить эстетическое удовольствие или же вдохновиться увиденным уже ради своего искусства. А дальше стало ясно, что не один я нахожу в произведениях детей очевидную художественную ценность.

Это первая выставка нашего проекта «Бестиарий 5+». Давно ожидаемая, но совершенно неожиданная. Поэтому я, недолго думая, выбрал произведения, которые в полной мере могли бы продемонстрировать всю силу детского искусства. Работы, представленные на выставке — это обычный программный натюрморт, который перестает быть таковым, когда его начинают рисовать и лепить дети. Эти работы есть результат победы детского над всем остальным.