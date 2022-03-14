От шедевров итальянской скульптуры XV века до арт-тренинга для идеального зрителя: 10 главных выставок весны

PARAZIT «В поисках подготовленного зрителя»

Когда: с 3 марта по 7 мая

Где: Marina Gisich Gallery

PARAZIT’ы предлагают всем желающим пройти тренинг по восприятию современного искусства, дающий шанс превратиться в идеального зрителя —подкованного, искушенного и непредвзятого. На выставке представлены работы двадцати пяти художников объединения, среди которых Владимир Козин, Петр Швецов, Кирилл Рагимов и даже участник 58-ой Венецианской биеннале Александр Шишкин-Хокусай. Важным событием проекта станет презентация книги «PARAZIT: между ПУХТО и Эрмитажем» о деятельности группы с 2000 по 2015 год, куда вошли статьи не только ее участников, но и таких экспертов, как, например, Александр Боровский.

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