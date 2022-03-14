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Искусство

От шедевров итальянской скульптуры XV века до арт-тренинга для идеального зрителя: 10 главных выставок весны

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Флорентийская скульптура XV века, концептуальный тренинг по восприятию современного искусства, романтика города в советских черно-белых снимках, а также рефлексия современных художниц о происходящем в мире — «Собака.ru» рассказывает о главных выставках весны 2022 года в Петербурге.

Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа.

Бенедетто да Майано (с оригинала). Мадонна с Младенцем и св. Иоанном Крестителем. Около 1490. Гипс с раскраской и позолотой.

 

Скульптура Флоренции в ХV веке

Когда: с 30 марта по 4 июля

Где: Государственный Эрмитаж

Познакомиться с самым ярким периодом в истории мировой скульптуры, XV веком в Италии, можно в Эрмитаже. Музей показывает малоизвестную часть своей коллекции, в которой собраны работы почти всех крупных мастеров того времени. Среди экспонатов — два рельефа, созданные в мастерской Лоренцо Гиберти, варианты композиций, приписываемых Дезидерио да Сеттиньяно, Антонио Росселлино, Бенедетто да Майано, а также бюсты из мастерской Андреа Верроккьо.

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Фото предоставлено Marina Gisich Gallery.

PARAZIT «В поисках подготовленного зрителя»

Когда: с 3 марта по 7 мая

Где: Marina Gisich Gallery

PARAZIT’ы предлагают всем желающим пройти тренинг по восприятию современного искусства, дающий шанс превратиться в идеального зрителя —подкованного, искушенного и непредвзятого. На выставке представлены работы двадцати пяти художников объединения, среди которых Владимир Козин, Петр Швецов, Кирилл Рагимов и даже участник 58-ой Венецианской биеннале Александр Шишкин-Хокусай. Важным событием проекта станет презентация книги «PARAZIT: между ПУХТО и Эрмитажем» о деятельности группы с 2000 по 2015 год, куда вошли статьи не только ее участников, но и таких экспертов, как, например, Александр Боровский.

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Фото предоставлено РОСФОТО.

Перед грозою в устье Невы. Илья Наровлянский. Ленинград, 1979.

Илья Наровлянский «Романтика Петербурга 1940-1980-х»

Когда: с 13 апреля по 22 мая

Где: «Росфото»

На фотографиях знакового советского фотографа Ильи Наровлянского запечатлен Ленинград 1940-1980-х — тонкое повествование о повседневной, медленной, таинственной жизни города. Работы следуют канонам «идеального» репортажного снимка, но отличаются авторским почерком: необычной работой со светом, объемом и глубиной кадра. В экспозиции представят более 90 фотографий, а также коллекцию личных вещей Ильи Наровлянского.

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Фото предоставлено MYTH Gallery.

Алина Глазун. Без названия. 2021. Смешанная техника.

Анна Афонина, Лиза Бобкова, Алина Глазун, Ульяна Подкорытова «Образы смутные»

Когда: с 25 марта по 29 мая

Где: MYTH Gallery

На выставке собраны работы четырех художниц галереи, созданные за последние полгода. В них — попытки разгадать смутные образы современности, исследовать природу тревоги и ответить на актуальные вопросы с помощью пристального созерцания экранов телефонов, лиц окружающих людей и самих себя. Название проекту дала одноименная работа Алины Глазун — объект-зеркало, в котором художница размышляет о феномене постправды.

Фото предоставлено NAME Gallery.

Анастасия Панина, из серии Змеи и лестницы, 2022. Холст, масло, пастель.

Алиса Гвоздева, Анастасия Панина, Галя Фадеева и Vandalizy «Превращения»

Когда: с 14 апреля по 18 июня

Где: NAME Gallery

Способы осмыслить актуальную ситуацию через искусство ищет еще один квартет художниц, который собрала куратор Лизавета Матвеева. В основе проекта — идея эскапизма и ухода от окружающей действительности в фантазийные миры с целью самозащиты. Работы на выставке претендуют на терапевтической эффект (как минимум для самих авторов): живопись и графика населены вымышленными монстрами, которые являются ничем иным, как визуализацией страхов, вызванных всеобщей дезориентацией.

Фото предоставлено Nikolay Evdokimov Gallery.

Андрей Помулев «На площадках»

Когда: с 26 февраля по 10 апреля

Где: Nikolay Evdokimov Gallery

Минималистичные пейзажи Андрея Помулева повторяют графику детских книжек и одновременно отсылают к традиции ленинградского художественного андеграунда. Выставка погружает зрителей в воспоминания о советском детстве: узнаваемые дворовые сюжеты создают настроение легкости и беззаботности, а изображения пустых каруселей, качелей и турников с технократической строгостью отвечают за ощущение ностальгии и светлой грусти.

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Фото предоставлено Anna Nova Gallery.

Устина Яковлева, Сильвия Явен «The Storyteller»

Когда: с 9 марта по 11 апреля

Где: Anna Nova Gallery

Совместный проект российской и финской художниц, Устины Яковлевой и Сильвии Явен, иллюстрирует психогеографию северных земель. Серия видеоработ рассказывает историю двух странников, которые попадают в окруженную морем «башню», дрейфуют вдоль берегов Финского залива и находят в воде раковины моллюсков. Этот образ становится фрагментом хрупкой инсталляции из стекла, а другая часть экспозиции реконструирует пейзажи парящих гор и снежных долин — так природные материалы складываются в сказочный рассказ-воспоминание о путешествии, переживаниях и границах человеческой идентичности.

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Фото предоставлено Benua art garden.

Турбен и Влада MV Picture «Волшебство рядом»

Когда: с 28 декабря по 31 марта

Где: Benua art garden

Команда Benua art garden пригласила уличных художников Турбена и Владу MV Picture сделать детскую выставку под открытым небом. Они заселили сад большими огнедышащими драконами, русалками с блестящими хвостами, болотными кикиморами, одноглазыми хоффами, лисохвостами и слономышами — героями книги «Бенуарики. Приключения в волшебной школе» писательницы Наташи Шепелевой. Бывшая силосная башня превратилась в медиа-инсталляцию «120 МУ», а в здании «Фермы Бенуа» открылась экспозиция живописных работ «Welcome to the jungle».

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Фото предоставлено Мастерской Дмитрия Сироткина.

Дмитрий Сироткин «Aeterna Glacies» («Вечный лед»)

Когда: с 10 марта по 1 мая

Где: Мастерская Сироткина

Художник показывает свои работы в пространстве старой расселенной квартиры, которая служит ему мастерской. Здесь он построил настоящую тотальную инсталляцию, включающую не только авторские черно-белые фотографии, но еще тексты, живопись и видео. Все это позволяет ему сконструировать концептуальное высказывание о наследии, которое оставит после себя современная цивилизация, а также визуализировать ее образ в археологическом будущем.

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предоставлено Русским музеем

«Сохраняя время. Реставрационным мастерским Русского музея – 100 лет»

Когда: с 21 апреля по 15 июля

Где: Корпус Бенуа Русского музея

Русский музей знакомит посетителей с работой реставраторов, результатами их многолетнего труда и историей своих мастерских. На выставке — более 300 экспонатов, среди которых живопись, иконы, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, а также произведения каменной и гипсовой скульптуры. Все они — результат кропотливого труда виртуозов музея, работавших в мастерских в разное время на протяжении последних ста лет.

Текст: Саша Карпова, Лиза Кузнецова

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