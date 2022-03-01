В Манеже отменили первую в России персональную выставку Кристиана Болтански

«Кристиан никогда бы не согласился представить выставку в таком контексте. Этот конфликт, имеющий отношение к его личной истории, сильно повлиял бы на него», — отметили близкие Болтански.

Они высказали слова благодарности участникам и партнерам проекта и добавили, что до открытия экспозиции, которую готовили в течение двух лет, «оставался один шаг».

Для проекта «Призраки» в «Манеже» Кристиан Болтански самостоятельно отобрал работы последних 10-15 лет: крупномасштабные инсталляции, видео и объекты. На выставке впервые будут представлены и новые произведения художника, созданные им в процессе осмысления и погружения в события российской истории. Проект «Призраки» является последней выставкой, в работе над которой Болтански принимал личное участие.