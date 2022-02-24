18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Будем смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки»: Пиотровский — о планах Эрмитажа на 2022 год

Поделиться:

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, как будет работать в музей в сложившихся политических условиях. В частности, планируется «смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки».

Shutterstock.com

Михаил Пиотровский

О работе Государственного Эрмитажа в текущих политических условиях — цитата по ТАСС:

Многие из этих проектов будут осуществлены в любой политической ситуации […]. Пока что мы ничего в наших планах не меняем, только два-три дня ничего не будем возить, а дальше будет видно.

Мы все время приспосабливаемся, мы все время живем в очень непростой обстановке: у нас пандемия, и политические связи очень сложные давно, например, с Соединенными Штатами у нас уже много лет нет выставочных проектов, потому что там нет гарантий. […] Я думаю, что мы найдем способы, каким образом мы, может быть, будем смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки.

Мы готовы ко всяким изменениям, все равно самое главное не то, как осуществить тот или иной проект, главное, чтобы проекты осуществлялись, чтобы культурные события шли — онлайн, не онлайн. Это то, что мы делали во время пандемии. У нас активность музея во время пандемии даже усилилась.

Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. 

Россия признала ЛНР и ДНР: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: