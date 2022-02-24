«Будем смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки»: Пиотровский — о планах Эрмитажа на 2022 год

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, как будет работать в музей в сложившихся политических условиях. В частности, планируется «смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки».
Михаил Пиотровский
О работе Государственного Эрмитажа в текущих политических условиях — цитата по ТАСС:
Многие из этих проектов будут осуществлены в любой политической ситуации […]. Пока что мы ничего в наших планах не меняем, только два-три дня ничего не будем возить, а дальше будет видно.
Мы все время приспосабливаемся, мы все время живем в очень непростой обстановке: у нас пандемия, и политические связи очень сложные давно, например, с Соединенными Штатами у нас уже много лет нет выставочных проектов, потому что там нет гарантий. […] Я думаю, что мы найдем способы, каким образом мы, может быть, будем смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки.
Мы готовы ко всяким изменениям, все равно самое главное не то, как осуществить тот или иной проект, главное, чтобы проекты осуществлялись, чтобы культурные события шли — онлайн, не онлайн. Это то, что мы делали во время пандемии. У нас активность музея во время пандемии даже усилилась.
Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов.
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