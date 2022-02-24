«Будем смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки»: Пиотровский — о планах Эрмитажа на 2022 год

О работе Государственного Эрмитажа в текущих политических условиях — цитата по ТАСС:

Многие из этих проектов будут осуществлены в любой политической ситуации […]. Пока что мы ничего в наших планах не меняем, только два-три дня ничего не будем возить, а дальше будет видно.

Мы все время приспосабливаемся, мы все время живем в очень непростой обстановке: у нас пандемия, и политические связи очень сложные давно, например, с Соединенными Штатами у нас уже много лет нет выставочных проектов, потому что там нет гарантий. […] Я думаю, что мы найдем способы, каким образом мы, может быть, будем смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки.

Мы готовы ко всяким изменениям, все равно самое главное не то, как осуществить тот или иной проект, главное, чтобы проекты осуществлялись, чтобы культурные события шли — онлайн, не онлайн. Это то, что мы делали во время пандемии. У нас активность музея во время пандемии даже усилилась.