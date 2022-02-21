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Искусство

В петербургской 3120 Gallery пройдет первая персональная выставка Сергея Хеато

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В петербургской галерее 3120 Gallery открывается первая персональная выставка уличного художника Сергея Хеато. «12 листов» — проект, обращенный к заметкам на полях, рисункам на последних листах учебной тетради и всему тому, что остается за рамками правильного поведения в школьном возрасте.

"Серёга", 2021. 120х100. Холст, акрил, лак

"Чё зыришь?", 2021. 60х50. Холст, акрил, лак

"Май лайф май рулз", 2021. 100х120. Холст, акрил, лак

В экспозицию первой персональной выставки Хеато «12 листов» вошли холсты, графика и керамические объекты, созданные художником в 2021-2022 годах. В своих работах он обращается к школьному опыту и исследует детское мироощущение. Куратором проекта выступает Настя Скворцова.

Сергей Хеато

Работы, представленные на выставке, отсылают к рисункам в школьных тетрадках и исследуют детское мироощущение. Что может заставить 13-летнего подростка подписать волка своим именем? Кому адресован вопрос про пивко под котенком с грустными глазами? Картины провоцируют зрителя вспомнить себя маленьким скучающим школьником и сравнить свое самоощущение тогда и сейчас, задуматься над тем, что было для тебя важно и рассмеяться или смутиться. Иронизируя над маленьким Сережей, взрослый Хеато удивляется, как много их объединяет.

Выставка «12 листов» пройдет с 25 февраля по 20 марта в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20.

Сергей Хеато входит в группу уличных художников, объединившихся в пространстве 10.203 — самоорганизованной мастерской и выставочном зале на Кожевенной линии. Участник более десяти проектов, среди которых выставки в ЦВЗ «Манеж», Музее стрит-арта, галерее «Futuro», «Севкабель Порту», а также аукционов современного искусства (RuArts, Vladey) и проектов в общественных пространствах. С 2015 года Хеато также работает в таких техниках изобразительного искусства как живопись, гравюра, скульптура, объект, керамика.

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