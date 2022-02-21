В петербургской 3120 Gallery пройдет первая персональная выставка Сергея Хеато

Работы, представленные на выставке, отсылают к рисункам в школьных тетрадках и исследуют детское мироощущение. Что может заставить 13-летнего подростка подписать волка своим именем? Кому адресован вопрос про пивко под котенком с грустными глазами? Картины провоцируют зрителя вспомнить себя маленьким скучающим школьником и сравнить свое самоощущение тогда и сейчас, задуматься над тем, что было для тебя важно и рассмеяться или смутиться. Иронизируя над маленьким Сережей, взрослый Хеато удивляется, как много их объединяет.