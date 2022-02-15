В Эрмитаже создадут настоящий сад по мотивам сюжетов музейных картин

Основная программа сконцентрируется вокруг уникальной Библиотеки современного искусства в форуме Главного штаба. Участники создадут проект «Сад» (совместная исследовательская инициатива Эрмитажа и СПбГУ), в который войдут выставки, книги и настоящий, ими придуманный, сад. Его разместят на одной из открытых территорий музея.

В основу художественной, композиционной и ботанической составляющих сада войдут сюжеты и мотивы произведений из коллекций Эрмитажа. Помимо этого, программа сосредоточится еще на двух направлениях: создание новых инклюзивных программ и развитие просветительского блока в формате онлайн и оффлайн лекций. Проект рассчитан на молодую аудиторию в возрасте от 17 до 28 лет.