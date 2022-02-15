18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Эрмитаже создадут настоящий сад по мотивам сюжетов музейных картин

Поделиться:

В Эрмитаже запускают международную молодежную программу «Молодость. Музей на языке Z». В рамках проекта в музее создадут настоящий сад по мотивам картин из фондов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Pommy.Anyani / Shutterstock.com

Основная программа сконцентрируется вокруг уникальной Библиотеки современного искусства в форуме Главного штаба. Участники создадут проект «Сад» (совместная исследовательская инициатива Эрмитажа и СПбГУ), в который войдут выставки, книги и настоящий, ими придуманный, сад. Его разместят на одной из открытых территорий музея.

В основу художественной, композиционной и ботанической составляющих сада войдут сюжеты и мотивы произведений из коллекций Эрмитажа. Помимо этого, программа сосредоточится еще на двух направлениях: создание новых инклюзивных программ и развитие просветительского блока в формате онлайн и оффлайн лекций. Проект рассчитан на молодую аудиторию в возрасте от 17 до 28 лет.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: