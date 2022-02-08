В «Севкабель Порту» открылась «живая» инсталляция «Оазис» от художницы-флористки Ксении Тихоненко

Инсталляция состоит из сада зеленых трав и цветов. Автор проекта воссоздала ландшафт с возвышенностями, композициями из растений разных видов и размеров и мха. Пространство напоминает оазис, который переносит смотрящих в теплый летний день.

Создательница проекта предлагает убрать в сторону лишние слова, пройтись вокруг инсталляции и подумать о чем-то важном. Выставка будет работать каждый день с 11:00 до 20:00 до 13 февраля. Вход на инсталляцию на Кожевенной линии, 34, свободный.