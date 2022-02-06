Видео дня: Эрмитаж повторил тренд из TikTok и показал музейных котов

Государственный Эрмитаж присоединился к новому тренду в TikTok, где пользователи показывают своих котов под польскую песню. Посмотрите на этих милых музейных котов прямо сейчас!
Автор песни про кота, которому не нравятся поглаживания лапок и ушек, — барабанщик и солист группы The Bullseyes, Матеуш Яжомбек. Его ролик в TikTok набрал более 440 тыс. лайков и быстро стал популярным: пользователи начали снимать своих котов под польский трек. Осторожно, песня может заесть в голове на весь день!
@bulsjarz bródka, może?? hmm?? #kotek #kot #kicia #zwierzaki ♬ KOT KOT KOT - Jarz
@jboyara_
КОТ КОТ КОТ ✨♬ KOT KOT KOT - Jarz
@_prostopl_
😂😂😂 мяу!♬ KOT KOT KOT - Jarz
@simba_syan
Хит 😸 а вам привязалась песня?♬ KOT KOT KOT - Jarz
@zaralobos До слёз😹😹😹 Весь треш и милота в профиле. Подпишись👉 #абиссинец #абиссинскаякошка #кошка #funnycat #cat #коткоткот ♬ KOT KOT KOT - Jarz
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