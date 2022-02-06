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Искусство

Видео дня: Эрмитаж повторил тренд из TikTok и показал музейных котов

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Государственный Эрмитаж присоединился к новому тренду в TikTok, где пользователи показывают своих котов под польскую песню. Посмотрите на этих милых музейных котов прямо сейчас!

Автор песни про кота, которому не нравятся поглаживания лапок и ушек, — барабанщик и солист группы The Bullseyes, Матеуш Яжомбек. Его ролик в TikTok набрал более 440 тыс. лайков и быстро стал популярным: пользователи начали снимать своих котов под польский трек. Осторожно, песня может заесть в голове на весь день!

@bulsjarz bródka, może?? hmm?? #kotek #kot #kicia #zwierzaki ♬ KOT KOT KOT - Jarz
@jboyara_

КОТ КОТ КОТ ✨

♬ KOT KOT KOT - Jarz
@_prostopl_

😂😂😂 мяу!

♬ KOT KOT KOT - Jarz
@simba_syan

Хит 😸 а вам привязалась песня?

♬ KOT KOT KOT - Jarz
@zaralobos До слёз😹😹😹 Весь треш и милота в профиле. Подпишись👉 #абиссинец #абиссинскаякошка #кошка #funnycat #cat #коткоткот ♬ KOT KOT KOT - Jarz
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