Видео дня: Эрмитаж повторил тренд из TikTok и показал музейных котов

Автор песни про кота, которому не нравятся поглаживания лапок и ушек, — барабанщик и солист группы The Bullseyes, Матеуш Яжомбек. Его ролик в TikTok набрал более 440 тыс. лайков и быстро стал популярным: пользователи начали снимать своих котов под польский трек. Осторожно, песня может заесть в голове на весь день!