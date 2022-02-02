«Росфото» и Magnum Photos впервые проведут в Петербурге Фестиваль современной британской фотографии

В рамках фестиваля в «Росфото» покажут сразу две уникальные экспозиции. 11 февраля начнет работу персональная выставка культового фотографа агентства Magnum Photos Марка Пауэра, а неделю спустя, 18 февраля, в выставочных залах покажут проекты целой плеяды современных британских художников, работающих с фотографией. На групповой выставке также можно будет увидеть и видеоарт.

Как рассказали «Собака.ru» в «Росфото», важной частью Фестиваля современной британской фотографии станет специально подготовленная публичная программа, включающая творческие встречи с фотографами и онлайн-лекции. Среди спикеров будут профессора британских университетов Дэвид Вотерверс и Мария Королькова.

Фестиваль современной британской фотографии пройдет в «Росфото» с 11 февраля по 10 апреля 2022 года. Проект организуют музей и Санкт-Петербургское Общество «А-Я» в сотрудничестве с агентством Magnum Photos и Гринвичским университетом в Лондоне. Мероприятие проводится в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве.