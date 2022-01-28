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Искусство

СМИ: филиал Эрмитажа не появится в Барселоне. Инициаторы создания отказались от идеи

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Инициаторы создания филиала Государственного Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании, связанной с проектом.

Zabotnova Inna / Shutterstock.com

Сообщается, что от идеи пришлось отказаться из-за противодействия мэрии города, а решение вопроса перешло в суд. «Инициаторы считают, что другого пути для продолжения переговоров с мэрией нет», — добавил он. Также источник отметил, что компания будет добиваться компенсации: «Им приходится отстаивать свои интересы, они работали над проектом годами».

Еще в 2012 году директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и министр культуры Каталонии Ферран Маскарелл подписали соглашение о намерении создать филиал музея. По задумке, в центре должны были проходить временные выставки, которые обновляли бы каждые шесть месяцев. В филиале планировали выставлять зарубежное и русское искусство. По проекту предполагалось, что здание разместили бы в порту Барселоны.

Филиал должен был заработать в 2018 году, но проект неоднократно сталкивался с задержками. Городские власти четыре раза проводили исследование о целесообразности размещения музейного центра в порту, и каждый раз отчеты были не в пользу размещения филиала, сообщало издание The Art Newspaper.

Исследователи также неоднократно высказывали опасения по поводу экономики проекта и отмечали перегруженность города туристами. Совет директоров порта Барселоны инициативу по созданию музея в гавани поддержал.

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Михаил Пиотровский

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