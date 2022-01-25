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Искусство

Знакомьтесь, Арслан Ибрагимов — автор проекта «Это знак» с аффирмациями, которые спасают от депрессии и грусти

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В 22 года Арслан Ибрагимов запустил проект с ободряющими фразами-аффирмациями «Это знак», и сейчас его публикации ежедневно ждут 440 (!) тысяч человек по всей России. В 2021 году Арслан стал пионером диджитал-стрит-арта, размещая свои работы в инстаграме @eto.znak.mag (самый легальный в Петербурге способ!), а в 2022 году мечтает покорить Невский — разместить цитату на брандмауэре!

Виктория Назарова

На Арслане: толстовка, жилет и балаклава Ushatava, обувь Dr. Martens

Арслан, когда и с чего все на­чалось?

В прошлом декабре, под Новый год. Я увидел, как быстро ра­стут аккаунты @sovetik.mag, @fuk.mag, @aaa.magazine, за­глянул в американский инста­грам и заметил «фимейл-уор­хол» @thefemalewarhol. Понял, что в России есть запрос на те­матику советов и напоминаний, хотя думал, что ее уже давно ре­ализовали. Это было настолько на поверхности — бери и делай. Но я оказался первым. Пришел домой, сел за стол, сделал пер­вые девять постов и выложил. Поставил себе цель делать по одному посту в день, железобетонно. Так и начал.

Проект взлетел очень быстро. Как дума­ешь, почему?

Я оказался в правильном месте в правиль­ное время. Сейчас все больше людей забо­тятся о своем ментальном здоровье — и это круто. Много пабликов посвящены заботе о себе, поддержке, выставлению границ. Мой аккаунт говорит людям «Гоу, литл рок стар» — все будет хорошо. В пандемию комьюнити похожих на «Знак» проектов взлетело, но я думаю, мы скоро выйдем на плато и дальше начнется что-то новое.

Сколько тебе лет?

22 года. Заканчиваю бакалавриат в архи­тектурном. До «Знака» у меня было не­сколько маленьких проектов, но только он распространился на всю Россию.

Какие скиллы дало архитектурное?

Владение фотошопом. Легко делать визу­альный контент, когда у тебя до этого было много задач подобного рода. Но вообще архитектурное образование помогает точно определять, что является объектом культурного наследия, а что нет. За что дадут уголовный срок, а за что администра­тивный. (Смеется.) Если здание красивое и у него чистый фасад, то я не буду на него ничего клеить. Найду лучше электрощит или трансформаторные будки — наклею плакат на них поверх граффити.

Где ты уже клеил свои работы?

На Восстания сделал большой плакат 2 на 2 метра, но его быстро закрасили. Из-за этого я стремлюсь к более монументальным работам. У нас была однажды коллаборация с «Додо Пиццей» — мы сделали вместе огром­ные баннеры на билбордах в Москве, я специ­ально туда летал, чтобы посмотреть на это. Было круто. Другой кейс был со СДЭК — к нам пришли с просьбой прорекламировать до­ставку. Я позвал друга, он меня сфотографи­ровал с коробкой в руках, на которую я потом в фотошопе нанес фразы. Сейчас я стрем­люсь к тому, чтобы делать редко, но метко. Перехожу от количества к качеству: повышаю цены, ставлю четкие условия сотрудничества.

Как устроен продакшн проекта?

99 % визуала весь год я делал сам, часто мне помогала только моя девушка. Сейчас, в конце 2021-го я понимаю, что пора соби­рать команду и делегировать свои задачи. Но это тяжело, потому что только я по­нимаю, по какому принципу выбираются изображения для «Знака». Я могу часами искать подходящие здания и не находить нужное — это кропотливый процесс. Од­нажды мой знакомый сказал: «Ты, Арслан, конечно, идею взял у Америки, но столько ресурсов вкладываешь в проект, что он становится автономным продуктом».

Я встречала в аккаунте несколько зданий из Петербурга.

Да, в последнее время я чаще беру фото­графии Петербурга. Это прозвучит безумно, но картинки в интернете заканчиваются. У меня есть четко настроенный под задачи Pinterest, и я вижу, что фотографии повто­ряются. Если фраз у меня есть бесконечное количество, то визуал пора начинать произ­водить самостоятельно. Буду выходить на улицы, в реальность.

Ты сказал, что фраз — бес­конечное множество. Где ты их берешь?

Беру цитаты русских ав­торов, отмечая авторство в аккаунте. Либо перево­жу с английского языка или придумываю сам. Еще у меня есть телеграм-канал, куда я скидываю все фразы, которые приходят в голову. На него подписаны куча людей, но я не делаю там рекламу, а ис­пользую как личный дневник.

Тебе самому «Знак» когда-нибудь помо­гал?

Была история. Однажды в телеграме я выпустил «Знак» о том, что не стоит слишком долго думать над ошибками.

Текст: Алина Исмаилова

Стиль: Ангелина Кошкина

Свет: Максим Самсонов Skypoint

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Теги:
Петербург будущего 2022
Материал из номера:
Январь
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Арслан Ибрагимов

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