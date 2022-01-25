Знакомьтесь, Арслан Ибрагимов — автор проекта «Это знак» с аффирмациями, которые спасают от депрессии и грусти

Арслан, когда и с чего все на­чалось?

В прошлом декабре, под Новый год. Я увидел, как быстро ра­стут аккаунты @sovetik.mag, @fuk.mag, @aaa.magazine, за­глянул в американский инста­грам и заметил «фимейл-уор­хол» @thefemalewarhol. Понял, что в России есть запрос на те­матику советов и напоминаний, хотя думал, что ее уже давно ре­ализовали. Это было настолько на поверхности — бери и делай. Но я оказался первым. Пришел домой, сел за стол, сделал пер­вые девять постов и выложил. Поставил себе цель делать по одному посту в день, железобетонно. Так и начал.

Проект взлетел очень быстро. Как дума­ешь, почему?

Я оказался в правильном месте в правиль­ное время. Сейчас все больше людей забо­тятся о своем ментальном здоровье — и это круто. Много пабликов посвящены заботе о себе, поддержке, выставлению границ. Мой аккаунт говорит людям «Гоу, литл рок стар» — все будет хорошо. В пандемию комьюнити похожих на «Знак» проектов взлетело, но я думаю, мы скоро выйдем на плато и дальше начнется что-то новое.

Сколько тебе лет?

22 года. Заканчиваю бакалавриат в архи­тектурном. До «Знака» у меня было не­сколько маленьких проектов, но только он распространился на всю Россию.

Какие скиллы дало архитектурное?

Владение фотошопом. Легко делать визу­альный контент, когда у тебя до этого было много задач подобного рода. Но вообще архитектурное образование помогает точно определять, что является объектом культурного наследия, а что нет. За что дадут уголовный срок, а за что администра­тивный. (Смеется.) Если здание красивое и у него чистый фасад, то я не буду на него ничего клеить. Найду лучше электрощит или трансформаторные будки — наклею плакат на них поверх граффити.