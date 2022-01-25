Знакомьтесь, Арслан Ибрагимов — автор проекта «Это знак» с аффирмациями, которые спасают от депрессии и грусти

В 22 года Арслан Ибрагимов запустил проект с ободряющими фразами-аффирмациями «Это знак», и сейчас его публикации ежедневно ждут 440 (!) тысяч человек по всей России. В 2021 году Арслан стал пионером диджитал-стрит-арта, размещая свои работы в инстаграме @eto.znak.mag (самый легальный в Петербурге способ!), а в 2022 году мечтает покорить Невский — разместить цитату на брандмауэре!
На Арслане: толстовка, жилет и балаклава Ushatava, обувь Dr. Martens
Арслан, когда и с чего все началось?
В прошлом декабре, под Новый год. Я увидел, как быстро растут аккаунты @sovetik.mag, @fuk.mag, @aaa.magazine, заглянул в американский инстаграм и заметил «фимейл-уорхол» @thefemalewarhol. Понял, что в России есть запрос на тематику советов и напоминаний, хотя думал, что ее уже давно реализовали. Это было настолько на поверхности — бери и делай. Но я оказался первым. Пришел домой, сел за стол, сделал первые девять постов и выложил. Поставил себе цель делать по одному посту в день, железобетонно. Так и начал.
Проект взлетел очень быстро. Как думаешь, почему?
Я оказался в правильном месте в правильное время. Сейчас все больше людей заботятся о своем ментальном здоровье — и это круто. Много пабликов посвящены заботе о себе, поддержке, выставлению границ. Мой аккаунт говорит людям «Гоу, литл рок стар» — все будет хорошо. В пандемию комьюнити похожих на «Знак» проектов взлетело, но я думаю, мы скоро выйдем на плато и дальше начнется что-то новое.
Сколько тебе лет?
22 года. Заканчиваю бакалавриат в архитектурном. До «Знака» у меня было несколько маленьких проектов, но только он распространился на всю Россию.
Какие скиллы дало архитектурное?
Владение фотошопом. Легко делать визуальный контент, когда у тебя до этого было много задач подобного рода. Но вообще архитектурное образование помогает точно определять, что является объектом культурного наследия, а что нет. За что дадут уголовный срок, а за что административный. (Смеется.) Если здание красивое и у него чистый фасад, то я не буду на него ничего клеить. Найду лучше электрощит или трансформаторные будки — наклею плакат на них поверх граффити.
Где ты уже клеил свои работы?
На Восстания сделал большой плакат 2 на 2 метра, но его быстро закрасили. Из-за этого я стремлюсь к более монументальным работам. У нас была однажды коллаборация с «Додо Пиццей» — мы сделали вместе огромные баннеры на билбордах в Москве, я специально туда летал, чтобы посмотреть на это. Было круто. Другой кейс был со СДЭК — к нам пришли с просьбой прорекламировать доставку. Я позвал друга, он меня сфотографировал с коробкой в руках, на которую я потом в фотошопе нанес фразы. Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы делать редко, но метко. Перехожу от количества к качеству: повышаю цены, ставлю четкие условия сотрудничества.
Как устроен продакшн проекта?
99 % визуала весь год я делал сам, часто мне помогала только моя девушка. Сейчас, в конце 2021-го я понимаю, что пора собирать команду и делегировать свои задачи. Но это тяжело, потому что только я понимаю, по какому принципу выбираются изображения для «Знака». Я могу часами искать подходящие здания и не находить нужное — это кропотливый процесс. Однажды мой знакомый сказал: «Ты, Арслан, конечно, идею взял у Америки, но столько ресурсов вкладываешь в проект, что он становится автономным продуктом».
Я встречала в аккаунте несколько зданий из Петербурга.
Да, в последнее время я чаще беру фотографии Петербурга. Это прозвучит безумно, но картинки в интернете заканчиваются. У меня есть четко настроенный под задачи Pinterest, и я вижу, что фотографии повторяются. Если фраз у меня есть бесконечное количество, то визуал пора начинать производить самостоятельно. Буду выходить на улицы, в реальность.
Ты сказал, что фраз — бесконечное множество. Где ты их берешь?
Беру цитаты русских авторов, отмечая авторство в аккаунте. Либо перевожу с английского языка или придумываю сам. Еще у меня есть телеграм-канал, куда я скидываю все фразы, которые приходят в голову. На него подписаны куча людей, но я не делаю там рекламу, а использую как личный дневник.
Тебе самому «Знак» когда-нибудь помогал?
Была история. Однажды в телеграме я выпустил «Знак» о том, что не стоит слишком долго думать над ошибками.
Текст: Алина Исмаилова
Стиль: Ангелина Кошкина
Свет: Максим Самсонов Skypoint
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