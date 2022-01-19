Для проекта «Призраки» в «Манеже» Кристиан Болтански самостоятельно отобрал работы последних 10-15 лет: крупномасштабные инсталляции, видео и объекты. На выставке впервые будут представлены и новые произведения художника, созданные им в процессе осмысления и погружения в события российской истории. Проект «Призраки» является последней выставкой, в работе над которой Болтански принимал личное участие.

Размышляя о проекте в «Манеже», Болтански упоминал, что концепция выставки связана для него с Кровавым воскресеньем: он представлял себе, как в пространстве блуждают души восставших рабочих в ожидании распределения в Ад или в Рай. Как отмечают в выставочном зале, для Болтански пространство являлся «символическим местом, насыщенным историей».

«Статуи-диоскуры на портике здания напоминали художнику о древнегреческом мифе. Братья Кастор и Полидевк, сыновья Зевса, были великими героями. Полидевк получил от отца бессмертие, а Кастор был смертен. Не желая расставаться с братом, Полидевк разделил с ним свое бессмертие, но вынужден был вечно скитаться вместе с ним между Олимпом и Аидом», — отмечают в «Манеже».

Отдельным измерением проекта станет виртуальная платформа Boltanski x Manege: Online Viewing Rooms, запуск которой запланирован на март 2022. Сайт объединит несколько «онлайн-комнат», посетители которых смогут погрузиться в творчество художника, исследовать коды и смыслы работ, представленных в «Манеже». Проводниками в мир Кристиана Болтански станут ведущие искусствоведы, кураторы, философы и литературоведы, многие из которых были лично знакомы с художником.

Французский художник, скульптор, фотограф и кинорежиссер Кристиан Болтански родился в 1994 году в Париже. В 1969 вышел первый альбом Болтански «Исследование и представление всего, что осталось от моего детства». В 1972 художник впервые участвовал в Международной выставке documenta в Касселе и с тех пор являлся ее постоянным участников — как и венецианской Биеннале. В 1984 году в Государственном музее современного искусства в Париже состоялась большая ретроспективная экспозиция Болтански. В июле 2021 года Кристиан Болтански скончался.