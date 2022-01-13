Под картиной Боттичелли за 40 миллионов долларов нашли набросок Мадонны с младенцем

Картина с XIX века находится в частном владении, и все это время ученые не могли до конца ее изучить. Такая возможность появилась у Sotheby’s в рамках продажи полотна. Во время технического анализа эксперты под слоями краски нашли изображение Мадонны с младенцем.

Старший вице-президент и директор отдела картин старых мастеров аукциона Крис Апостол считает, что скрытый набросок — это Богоматерь «Умиление», тип изображения, происходящий от греческих икон. На таких полотнах Мадонна прижимается щекой к младенцу Христу.

Тонкие линии заметили при инфракрасной рефлектографии, если перевернуть холст вверх ногами. Предполагается, что некоторые линии видны лучше других из-за того, что нанесены жидким пигментом и прорисованы со стандартного рисунка.

Апостол считает, что изображение младенца Иисуса уникально и неповторимо в других работах Боттичелли. Отмечается, что эта работа могла быть сделана, когда художнику было около 55 лет, на тот момент он находился в последнем десятилетии своей жизни.