Под картиной Боттичелли за 40 миллионов долларов нашли набросок Мадонны с младенцем

Под картиной «Муж скорбей» Сандро Боттичелли, стоимостью 40 миллионов долларов, обнаружили набросок Мадонны с младенцем. Об этом пишет The Art Newspaper, со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.
Infrared images of the £40m Botticelli, due to be sold at Sotheby's later this month, have revealed an intriguing image of a Madonna and Child, buried beneath the paint layers https://t.co/CANjp9Ucol— The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) January 11, 2022
Картина с XIX века находится в частном владении, и все это время ученые не могли до конца ее изучить. Такая возможность появилась у Sotheby’s в рамках продажи полотна. Во время технического анализа эксперты под слоями краски нашли изображение Мадонны с младенцем.
Старший вице-президент и директор отдела картин старых мастеров аукциона Крис Апостол считает, что скрытый набросок — это Богоматерь «Умиление», тип изображения, происходящий от греческих икон. На таких полотнах Мадонна прижимается щекой к младенцу Христу.
Тонкие линии заметили при инфракрасной рефлектографии, если перевернуть холст вверх ногами. Предполагается, что некоторые линии видны лучше других из-за того, что нанесены жидким пигментом и прорисованы со стандартного рисунка.
Апостол считает, что изображение младенца Иисуса уникально и неповторимо в других работах Боттичелли. Отмечается, что эта работа могла быть сделана, когда художнику было около 55 лет, на тот момент он находился в последнем десятилетии своей жизни.
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