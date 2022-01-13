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Искусство

Иллюстрации к азбукам от Александра Бенуа, Владимира Маяковского, Мстислава Добужинского и других художников покажут в KGallery

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В феврале петербургская галерея KGallery откроет новый выставочный проект, посвященный азбукам. В рамках экспозиции издания и оригинальные работы Александра Бенуа, Владимира Маяковского, Мстислава Добужинского и других художников.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

А.Н. Самохвалов. Буквы «Ж» и «З». Эскиз для неосуществленного издания «Азбука». 1920-е
Бумага, акварель / 28,5x22,5. Собрание KGallery, Санкт-Петербург

В ХХ веке идея оформить или создать собственную азбуку привлекла многих художников — книга, предназначенная для обучению детей чтению, вышла далеко за рамки педагогического пособия, став объектом эстетического воспитания и произведением искусства. Свои иллюстрации к азбукам в разное время представили различные художники — от Александра Бенуа до Владимира Маяковского.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

А.Н. Платунова . Лист из цикла «Алфавит». Буква «Ы - Буквы». 1925
Бумага, линогравюра / 29 х 25. Собрание "Галеев-Галереи", Москва

На выставке будут представлены как хорошо знакомые азбуки — например, «Азбука в картинках Александра Бенуа» 1904 года и «Советская азбука» Владимира Маяковского 1919-го, так и редкие произведения. В экспозицию войдет оригинальная «Азбука "Мира искусства"» Мстислава Добужинского (1911), графические листы к неизданным азбукам Веры Ермолаевой и Александра Самохвалова (1920-е), рисунки к английской азбуке Алисы Порет (1947), Татьяны Мавриной к «Сказочной азбуке» (1966-1968), Ильи Кабакова к азбуке Анатолия Маркуши (1970), а также работы современных художников Александра Флоренского, Анатолия Белкина, Никиты Алексеева.

Выставка «Азбуки художников» откроется в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 10 февраля и продлится по 10 апреля. К выставке будет подготовлена образовательная программа, сувенирная продукция и каталог.

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