На выставке будут представлены как хорошо знакомые азбуки — например, «Азбука в картинках Александра Бенуа» 1904 года и «Советская азбука» Владимира Маяковского 1919-го, так и редкие произведения. В экспозицию войдет оригинальная «Азбука "Мира искусства"» Мстислава Добужинского (1911), графические листы к неизданным азбукам Веры Ермолаевой и Александра Самохвалова (1920-е), рисунки к английской азбуке Алисы Порет (1947), Татьяны Мавриной к «Сказочной азбуке» (1966-1968), Ильи Кабакова к азбуке Анатолия Маркуши (1970), а также работы современных художников Александра Флоренского, Анатолия Белкина, Никиты Алексеева.

Выставка «Азбуки художников» откроется в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 10 февраля и продлится по 10 апреля. К выставке будет подготовлена образовательная программа, сувенирная продукция и каталог.